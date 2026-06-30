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AUDIENCIAS TDT 29 DE JUNIO

El dominio de las telenovelas de Nova en las TDT regresa con el comienzo de la semana

'Emanet', 'Mañana es para siempre', 'Cuidado con el ángel' y 'Cuento de una noche' copan el top 5 y llevan a la cadena de Atresmedia a liderar el día con un 2,2%.

El dominio de las telenovelas de Nova en las TDT regresa con el comienzo de la semana
Por RedacciónPublicado: Martes 30 Junio 2026 10:28 (hace 1 hora)

Audiencias Lunes 29 de Junio de 2026

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    15,8%

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    12,5%

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Ranking cadenas TDT Lunes, 29 de Junio de 2026

Nova 2,2%

FDF 2,1%

Energy 1,9%

Neox 1,5%

Atreseries 1,5%

DMAX 1,4%

TRECE 1,3%

BEMADtv 1,3%

Teledeporte 1,1%

Mega (España) 1,1%

Boing 1,0%

Veo7 1,0%

Canal 24 Horas 1,0%

DKiss 1,0%

Clan TVE 0,9%

Divinity 0,9%

Squirrel 0,9%

Ten 0,6%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:31
272.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:51
20:05
263.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
254.000
3,0%
Nova
Cuento de una noche
21:45
21:53
238.000
2,2%
Nova
Cuento de una noche
21:53
23:13
237.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:37
18:00
227.000
2,9%
Energy
Mentes criminales:evolution Contagio
22:45
23:41
219.000
2,1%
FDF
Cine Alita:angel de combate
22:55
25:25
218.000
2,9%
Nova
Abismo de pasion
20:05
21:45
218.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
14:38
16:52
202.000
2,3%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:31
272.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:51
20:05
263.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
254.000
3,0%
Nova
Cuento de una noche
21:45
21:53
238.000
2,2%
Nova
Cuento de una noche
21:53
23:13
237.000
2,1%

Ranking FDF (2,1%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Alita:angel de combate
22:55
25:25
218.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
14:38
16:52
202.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
16:52
18:59
192.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ...
20:52
22:55
161.000
1,5%
FDF
La que se avecina Mirador de Montepinar
12:29
14:38
109.000
2,1%

Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales:evolution Contagio
22:45
23:41
219.000
2,1%
Energy
Mentes criminales Identidad
23:41
24:46
195.000
2,7%
Energy
Mentes criminales:evolution Estrella de ...
21:32
22:45
190.000
1,7%
Energy
Mentes criminales Afortunado
24:46
25:35
171.000
3,8%
Energy
Criminal mondays
20:26
26:30
163.000
2,1%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:37
18:00
227.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:52
15:18
192.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
18:00
18:26
186.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:17
17:37
183.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:18
15:42
181.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,5%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds El testamento
22:00
23:15
184.000
1,7%
Atreseries
Bright minds La viuda
20:58
22:00
160.000
1,5%
Atreseries
Bright minds
23:15
25:11
143.000
2,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch al ...
16:41
17:28
141.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch Estudio en ...
15:48
16:41
133.000
1,5%

Ranking DMAX (1,4%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
17:07
18:00
160.000
2,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:57
134.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:17
17:07
127.000
1,4%
DMAX
Expedicion al pasado
15:25
16:17
127.000
1,4%
DMAX
Cazadores de zafiros
18:55
19:50
126.000
1,5%

Ranking TRECE (1,3%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine ¿que nos importa la revolucion?
17:03
18:43
167.000
2,1%
TRECE
Cine western Asalto a tombstone
18:47
20:21
161.000
1,9%
TRECE
El cascabel
22:05
24:31
154.000
1,6%
TRECE
Tu cine Zorro negro
20:21
22:05
136.000
1,3%
TRECE
Sesion doble Ha llegado el aguila
14:48
17:03
134.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Top secret
22:57
24:42
176.000
2,1%
BEMADtv
Cine La maldicion del caliz de judas
21:30
22:57
164.000
1,5%
BEMADtv
Cine El bibliotecario:en busca de la lanza ...
18:02
19:34
123.000
1,5%
BEMADtv
Cine Kon-tiki
16:11
18:02
116.000
1,4%
BEMADtv
Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
19:34
21:30
98.000
1,0%

Ranking Teledeporte (1,1%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:48
23:03
174.000
1,6%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:04
24:19
154.000
1,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:32
22:48
136.000
1,2%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:01
22:32
134.000
1,2%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Alemania-costa de ...
21:30
22:01
122.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El montante
21:55
22:43
133.000
1,2%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
131.000
3,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada barbara
22:43
23:45
126.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego La katana japonesa de hattori ...
21:00
21:55
114.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:38
17:27
91.000
1,1%

Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
El asombroso mundo de Gumball
16:25
16:36
132.000
1,5%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
15:58
16:09
126.000
1,4%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
16:14
16:25
122.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:50
22:01
105.000
1,0%
Boing
Teen titans go!
17:14
17:23
100.000
1,2%

Ranking Veo7 (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Perder la ...
21:21
22:07
192.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Sin ...
20:27
21:21
118.000
1,2%
Veo7
Profilage Mareos
22:07
23:16
111.000
1,0%
Veo7
Profilage Nuevo comienzo
23:16
24:28
84.000
1,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Demasiadas ...
19:37
20:27
72.000
0,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:16
24:31
169.000
2,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Adriana ozores-joaquim ...
22:06
23:16
130.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:22
101.000
1,1%
Canal 24 Horas
24h
21:43
22:06
90.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:35
25:00
87.000
1,6%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Andrea yates.la madre que mato a sus hijos ...
18:12
19:07
99.000
1,3%
DKiss
Andrea yates.la madre que mato a sus hijos ...
17:20
18:12
92.000
1,2%
DKiss
Confesiones de un asesino
15:29
17:20
89.000
1,0%
DKiss
Reforma con karen y mina
14:35
15:29
88.000
1,0%
DKiss
Andrea yates.la madre que mato a sus hijos ...
19:07
20:01
86.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:25
17:36
136.000
1,7%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:36
17:46
128.000
1,6%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:57
18:07
106.000
1,4%
Clan TVE
Bluey
17:18
17:25
104.000
1,3%
Clan TVE
Superthings:rivals of kaboom
18:07
18:15
99.000
1,3%

Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Med Me convenci de que ya no te ...
23:05
24:02
121.000
1,3%
Divinity
Medical lovers
22:16
24:02
115.000
1,1%
Divinity
Chicago Med Te lo prometo.no te abandonare ...
22:16
23:05
108.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Despedida épica
21:10
22:16
82.000
0,8%
Divinity
Chicago Fire No voy a arrepentirme
16:44
17:34
78.000
0,9%

Ranking Squirrel (0,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Perro salvaje
22:16
23:56
92.000
0,9%
Squirrel
Cine Un dolar entre los dientes
16:03
17:31
89.000
1,0%
Squirrel
Cine 1942:la gran ofensiva
20:20
22:16
76.000
0,7%
Squirrel
Cine El desafio de pancho villa
17:31
18:59
72.000
0,9%
Squirrel
Cine Oeste sin fronteras
14:36
16:02
63.000
0,7%

Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
El sotano club
15:45
19:00
63.000
0,8%
Ten
Atrapadas Karina rafter
22:58
23:54
51.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
14:32
15:45
45.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
19:00
20:02
43.000
0,5%
Ten
Atrapadas Barbara cameron
23:54
24:52
40.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 29 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Blanco humano 2
21:35
23:29
91.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Orgullo de raza(1955)
15:35
17:14
67.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine En estado critico
23:29
25:26
40.000
0,6%
Real Madrid TV
15 minutos R.madrid-at.madrid:la decima
15:16
15:30
28.000
0,3%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:31
15:12
19.000
0,2%
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