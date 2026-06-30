AUDIENCIAS TDT 29 DE JUNIO

El dominio de las telenovelas de Nova en las TDT regresa con el comienzo de la semana

'Emanet', 'Mañana es para siempre', 'Cuidado con el ángel' y 'Cuento de una noche' copan el top 5 y llevan a la cadena de Atresmedia a liderar el día con un 2,2%.