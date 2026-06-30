El dominio de las telenovelas de Nova en las TDT regresa con el comienzo de la semana

Publicado: Martes 30 Junio 2026 10:28 (hace 1 hora)|
Audiencias Lunes 29 de Junio de 2026
15,8%
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Ranking cadenas TDT Lunes, 29 de Junio de 2026
2,2%
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1,9%
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Ranking programas TDT Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:01
16:31
272.000
3,0%
Mañana es para siempre
17:51
20:05
263.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:31
17:51
254.000
3,0%
Cuento de una noche
21:45
21:53
238.000
2,2%
Cuento de una noche
21:53
23:13
237.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:37
18:00
227.000
2,9%
Mentes criminales:evolution Contagio
22:45
23:41
219.000
2,1%
Cine Alita:angel de combate
22:55
25:25
218.000
2,9%
Abismo de pasion
20:05
21:45
218.000
2,2%
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
14:38
16:52
202.000
2,3%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:01
16:31
272.000
3,0%
Mañana es para siempre
17:51
20:05
263.000
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Cuidado con el angel
16:31
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254.000
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Cuento de una noche
21:45
21:53
238.000
2,2%
Cuento de una noche
21:53
23:13
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Ranking FDF (2,1%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Alita:angel de combate
22:55
25:25
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2,9%
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
14:38
16:52
202.000
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La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
16:52
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192.000
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La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ...
20:52
22:55
161.000
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La que se avecina Mirador de Montepinar
12:29
14:38
109.000
2,1%
Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Mentes criminales:evolution Contagio
22:45
23:41
219.000
2,1%
Mentes criminales Identidad
23:41
24:46
195.000
2,7%
Mentes criminales:evolution Estrella de ...
21:32
22:45
190.000
1,7%
Mentes criminales Afortunado
24:46
25:35
171.000
3,8%
Criminal mondays
20:26
26:30
163.000
2,1%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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The Big Bang Theory
17:37
18:00
227.000
2,9%
Los Simpson
14:52
15:18
192.000
2,1%
The Big Bang Theory
18:00
18:26
186.000
2,5%
The Big Bang Theory
17:17
17:37
183.000
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Los Simpson
15:18
15:42
181.000
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Ranking Atreseries (1,5%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Bright minds El testamento
22:00
23:15
184.000
1,7%
Bright minds La viuda
20:58
22:00
160.000
1,5%
Bright minds
23:15
25:11
143.000
2,0%
Los misterios de murdoch Murdoch al ...
16:41
17:28
141.000
1,7%
Los misterios de murdoch Estudio en ...
15:48
16:41
133.000
1,5%
Ranking DMAX (1,4%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro
17:07
18:00
160.000
2,0%
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:57
134.000
1,3%
La fiebre del oro
16:17
17:07
127.000
1,4%
Expedicion al pasado
15:25
16:17
127.000
1,4%
Cazadores de zafiros
18:55
19:50
126.000
1,5%
Ranking TRECE (1,3%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine ¿que nos importa la revolucion?
17:03
18:43
167.000
2,1%
Cine western Asalto a tombstone
18:47
20:21
161.000
1,9%
El cascabel
22:05
24:31
154.000
1,6%
Tu cine Zorro negro
20:21
22:05
136.000
1,3%
Sesion doble Ha llegado el aguila
14:48
17:03
134.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Top secret
22:57
24:42
176.000
2,1%
Cine La maldicion del caliz de judas
21:30
22:57
164.000
1,5%
Cine El bibliotecario:en busca de la lanza ...
18:02
19:34
123.000
1,5%
Cine Kon-tiki
16:11
18:02
116.000
1,4%
Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
19:34
21:30
98.000
1,0%
Ranking Teledeporte (1,1%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:copa mundial resumen ...
22:48
23:03
174.000
1,6%
Estudio estadio:mundial
23:04
24:19
154.000
1,7%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:32
22:48
136.000
1,2%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:01
22:32
134.000
1,2%
Fútbol:copa mundial resumen Alemania-costa de ...
21:30
22:01
122.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Forjado a fuego El montante
21:55
22:43
133.000
1,2%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
131.000
3,0%
Forjado a fuego La espada barbara
22:43
23:45
126.000
1,2%
Forjado a fuego La katana japonesa de hattori ...
21:00
21:55
114.000
1,1%
Vida bajo cero
16:38
17:27
91.000
1,1%
Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El asombroso mundo de Gumball
16:25
16:36
132.000
1,5%
El asombroso mundo de Gumball
15:58
16:09
126.000
1,4%
El asombroso mundo de Gumball
16:14
16:25
122.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
21:50
22:01
105.000
1,0%
Teen titans go!
17:14
17:23
100.000
1,2%
Ranking Veo7 (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Perder la ...
21:21
22:07
192.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias Sin ...
20:27
21:21
118.000
1,2%
Profilage Mareos
22:07
23:16
111.000
1,0%
Profilage Nuevo comienzo
23:16
24:28
84.000
1,0%
Blue bloods,familia de policias Demasiadas ...
19:37
20:27
72.000
0,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h
23:16
24:31
169.000
2,1%
La noche en 24h:portada Adriana ozores-joaquim ...
22:06
23:16
130.000
1,2%
Telediario 1
14:55
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101.000
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24h
21:43
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90.000
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Informativo 24h
24:35
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87.000
1,6%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Andrea yates.la madre que mato a sus hijos ...
18:12
19:07
99.000
1,3%
Andrea yates.la madre que mato a sus hijos ...
17:20
18:12
92.000
1,2%
Confesiones de un asesino
15:29
17:20
89.000
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Reforma con karen y mina
14:35
15:29
88.000
1,0%
Andrea yates.la madre que mato a sus hijos ...
19:07
20:01
86.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
17:25
17:36
136.000
1,7%
Los green en la gran ciudad
17:36
17:46
128.000
1,6%
Los green en la gran ciudad
17:57
18:07
106.000
1,4%
Bluey
17:18
17:25
104.000
1,3%
Superthings:rivals of kaboom
18:07
18:15
99.000
1,3%
Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Med Me convenci de que ya no te ...
23:05
24:02
121.000
1,3%
Medical lovers
22:16
24:02
115.000
1,1%
Chicago Med Te lo prometo.no te abandonare ...
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23:05
108.000
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Chicago Fire Despedida épica
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22:16
82.000
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Chicago Fire No voy a arrepentirme
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78.000
0,9%
Ranking Squirrel (0,9%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Perro salvaje
22:16
23:56
92.000
0,9%
Cine Un dolar entre los dientes
16:03
17:31
89.000
1,0%
Cine 1942:la gran ofensiva
20:20
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76.000
0,7%
Cine El desafio de pancho villa
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72.000
0,9%
Cine Oeste sin fronteras
14:36
16:02
63.000
0,7%
Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El sotano club
15:45
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63.000
0,8%
Atrapadas Karina rafter
22:58
23:54
51.000
0,5%
Caso cerrado
14:32
15:45
45.000
0,5%
Caso cerrado
19:00
20:02
43.000
0,5%
Atrapadas Barbara cameron
23:54
24:52
40.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 29 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Blanco humano 2
21:35
23:29
91.000
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Cine Orgullo de raza(1955)
15:35
17:14
67.000
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Cine En estado critico
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40.000
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15 minutos R.madrid-at.madrid:la decima
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Conecta informativo
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15:12
19.000
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