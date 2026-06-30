Audiencias Lunes 29 de Junio de 2026
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Noche de cambios en el prime time de La 1, con el regreso de 'Maestros de la costura Celebrity', que no logra mantener el nivel de 'MasterChef' y arranca con un 9,4% de cuota de pantalla y 622.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 3,2 puntos respecto al lunes anterior. El talent de costura de La 1 se conforma así con la segunda posición del prime time, por detrás de 'En tierra lejana', que vuelve a liderar la noche pese a ceder también terreno. La ficción turca de Antena 3 registra un 11,2% y 831.000 seguidores.
En Telecinco, 'Universo Calleja' baja 1,8 puntos en una semana y firma un 7,4% de share, mientras que en Cuatro, 'En guardia' tampoco consigue mantenerse y cae hasta situarse por debajo del 6%, perdiendo un punto respecto a hace siete días. Después, la película "Las leyes de la frontera" mejora 1,5 puntos y alcanza un 5,1% de cuota de pantalla. Por su parte, en La 2, "Río Rojo" no consigue conectar con la audiencia y se queda en un 1,9%, cediendo 1,7 puntos frente al lunes anterior.
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En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a dominar con claridad la franja en Antena 3. El programa de Pablo Motos firma uno de sus mejores resultados del último mes al alcanzar un 14,2% de share y reunir a más de 1,5 millones de espectadores, mejorando 1,3 puntos en comparación con la semana pasada. A continuación se sitúa 'La revuelta', que registra un 10,8% y 1,2 millones de seguidores, dos décimas menos que hace siete días.
La tercera posición es para 'Horizonte', que obtiene un 8,6% en Cuatro y pierde tres puntos respecto a la entrega anterior. Muy cerca se sitúa 'First Dates Summer', que marca un 7,7% y mantiene exactamente el mismo dato cosechado en su estreno. Completan la franja 'El intermedio', que mejora tres décimas hasta el 6,8%, y 'Cifras y letras', que sigue creciendo en La 2 con un 6,4%, seis décimas más que la semana pasada.
Prime time
La revuelta 1.207.000 10,8%
Maestros de la costura Celebrity622.000 9,4%
Trivial Pursuit528.000 5,1%
Cifras y letras712.000 6,4%
Cine clásico 172.000 1,9%
Maestros de la costura Celebrity165.000 1,5%
El hormiguero 1.579.000 14,2%
En tierra lejana831.000 11,2%
First Dates385.000 3,8%
Horizonte943.000 8,6%
En guardia 471.000 5,9%
First Dates: Summer845.000 7,7%
Universo Calleja516.000 7,4%
La Sexta clave411.000 4,0%
El intermedio754.000 6,8%
El taquillazo 345.000 5,1%
Late night
Make up stars drag tour179.000 8,4%
Cine 41.000 1,2%
En tierra lejana229.000 7,0%
Sportium game show81.000 4,4%
En guardia 233.000 5,1%
En guardia 154.000 6,5%
Planeta Calleja 195.000 6,2%
Gran Madrid Show76.000 3,8%
Cine 74.000 3,2%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al mundial1.130.000 12,3%
Directo al grano910.000 10,9%
Camino a NY2.685.000 30,2%
Fútbol: Copa mundial 3.075.000 33,7%
Saber y ganar601.000 6,6%
Grandes documentales366.000 4,3%
En la naturaleza: India 369.000 4,3%
Luchadores del mundo359.000 4,5%
Malas lenguas425.000 5,3%
Diario de un nómada: Ruta del ámbar 262.000 3,0%
Jeopardy307.000 3,1%
Sueños de libertad1.262.000 14,2%
Y ahora Sonsoles744.000 9,2%
Pasapalabra1.147.000 11,8%
Todo es mentira: Summer tem604.000 7,2%
Lo sabe, no lo sabe385.000 4,6%
Amor... ¡o lo que surja!481.000 5,4%
El verano se mueve550.000 7,0%
El diario de Jorge560.000 6,8%
¡Allá tú!564.000 5,9%
Zapeando603.000 6,8%
Más vale tarde432.000 5,3%
Mañana
La hora de La 1310.000 17,5%
Mañaneros 360455.000 14,2%
Mañaneros 3601.029.000 12,9%
Jardines con historia 21.000 2,3%
Supervivientes extraños25.000 2,1%
Atlántico norte: El océano oscuro 37.000 2,3%
El viajero 39.000 2,0%
El señor de los bosques 25.000 1,2%
El señor de los bosques 34.000 1,6%
El señor de los bosques 40.000 1,7%
Hogares increíbles con Dermot Bannon 49.000 2,0%
Escapadas extraordinarias54.000 1,9%
Curro Jiménez 141.000 3,5%
El cazador94.000 1,5%
El cazador206.000 2,3%
Espejo público verano290.000 11,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 833.000 15,9%
La ruleta de la suerte1.512.000 20,3%
Love shopping TV4.000 0,7%
¡Toma salami! 15.000 1,6%
Alerta cobra 26.000 1,9%
Alerta cobra 31.000 1,7%
Alerta cobra 48.000 2,3%
En boca de todos261.000 8,1%
La mirada crítica270.000 13,4%
Vamos a ver verano274.000 9,6%
El precio justo583.000 8,9%
Aruser@s el humorning108.000 9,4%
Aruser@s261.000 12,6%
Al rojo vivo265.000 6,9%
Informativos
La sobremesa del lunes deja un panorama de vaivenes notables respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' sigue al frente con un 22,0%, pero pierde 1,9 puntos frente al mismo lunes de la semana pasada, cuando rozaba el 24%. En el lado contrario, 'Telediario 1' firma su mejor dato reciente al escalar 1,6 puntos hasta el 14,3%, recortando distancias con el líder. 'Informativos Telecinco 15:00' también suma, con una subida de 1,3 puntos hasta el 9,0%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' retrocede ocho décimas hasta el 7,6%.
La noche amplía el protagonismo de La 1: 'Telediario 2' da un salto llamativo de 4,6 puntos respecto al lunes anterior para instalarse en un 24,1% que le otorga un liderazgo holgado. 'Antena 3 noticias 2' también baja, perdiendo 2,2 puntos hasta el 16,0%. El gran hundimiento de la noche es 'Informativos Telecinco 21:00', que cae 1,0 punto hasta el 6,1%, su peor registro en la comparativa semanal, mientras 'laSexta noticias 20h' cede dos décimas y se queda en el 4,6%.
Informativo territorial 1871.000 13,7%
Telediario 11.299.000 14,3%
Telediario 22.464.000 24,1%
Noticias de la mañana193.000 13,5%
Antena 3 noticias 12.015.000 22,0%
Antena 3 noticias 21.636.000 16,0%
Noticias Cuatro 1536.000 7,6%
El desmarque Cuatro 1383.000 4,3%
Noticias Cuatro 2377.000 4,1%
El matinal43.000 6,3%
El matinal89.000 8,5%
El matinal178.000 11,2%
Informativos Telecinco 15:00822.000 9,0%
Informativos Telecinco 21:00627.000 6,1%
laSexta noticias 14h703.000 8,6%
laSexta noticias: Jugones531.000 5,7%
laSexta noticias 20h427.000 4,6%