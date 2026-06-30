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Audiencias 'El verano se mueve' se estrena con un 7% en Telecinco y el Brasil - Japón barre en la tarde de La 1

AUDIENCIAS LUNES 29 DE JUNIO

'El verano se mueve' se estrena con un 7% en Telecinco y el Brasil - Japón barre en la tarde de La 1

El encuentro de dieciseisavos de final consigue más de tres millones y un 33,7%. 'Maestros de la costura celebrity' regresa flojo. La 1 lidera con un 15,8%.

'El verano se mueve' se estrena con un 7% en Telecinco y el Brasil - Japón barre en la tarde de La 1
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Martes 30 Junio 2026 09:13 (hace 1 hora)

Audiencias Lunes 29 de Junio de 2026

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    15,8%

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    12,5%

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Noche de cambios en el prime time de La 1, con el regreso de 'Maestros de la costura Celebrity', que no logra mantener el nivel de 'MasterChef' y arranca con un 9,4% de cuota de pantalla y 622.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 3,2 puntos respecto al lunes anterior. El talent de costura de La 1 se conforma así con la segunda posición del prime time, por detrás de 'En tierra lejana', que vuelve a liderar la noche pese a ceder también terreno. La ficción turca de Antena 3 registra un 11,2% y 831.000 seguidores.

En Telecinco, 'Universo Calleja' baja 1,8 puntos en una semana y firma un 7,4% de share, mientras que en Cuatro, 'En guardia' tampoco consigue mantenerse y cae hasta situarse por debajo del 6%, perdiendo un punto respecto a hace siete días. Después, la película "Las leyes de la frontera" mejora 1,5 puntos y alcanza un 5,1% de cuota de pantalla. Por su parte, en La 2, "Río Rojo" no consigue conectar con la audiencia y se queda en un 1,9%, cediendo 1,7 puntos frente al lunes anterior.

Vídeos FormulaTV

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a dominar con claridad la franja en Antena 3. El programa de Pablo Motos firma uno de sus mejores resultados del último mes al alcanzar un 14,2% de share y reunir a más de 1,5 millones de espectadores, mejorando 1,3 puntos en comparación con la semana pasada. A continuación se sitúa 'La revuelta', que registra un 10,8% y 1,2 millones de seguidores, dos décimas menos que hace siete días.

La tercera posición es para 'Horizonte', que obtiene un 8,6% en Cuatro y pierde tres puntos respecto a la entrega anterior. Muy cerca se sitúa 'First Dates Summer', que marca un 7,7% y mantiene exactamente el mismo dato cosechado en su estreno. Completan la franja 'El intermedio', que mejora tres décimas hasta el 6,8%, y 'Cifras y letras', que sigue creciendo en La 2 con un 6,4%, seis décimas más que la semana pasada.

Raquel Sánchez Silva y el jurado de 'Maestros de la Costura'
Raquel Sánchez Silva y el jurado de 'Maestros de la Costura'

Prime time

La 1

La revuelta 1.207.000 10,8%

Maestros de la costura Celebrity622.000 9,4%

La 2

Trivial Pursuit528.000 5,1%

Cifras y letras712.000 6,4%

Cine clásico 172.000 1,9%

Maestros de la costura Celebrity165.000 1,5%

Antena 3

El hormiguero 1.579.000 14,2%

En tierra lejana831.000 11,2%

Cuatro

First Dates385.000 3,8%

Horizonte943.000 8,6%

En guardia 471.000 5,9%

Telecinco

First Dates: Summer845.000 7,7%

Universo Calleja516.000 7,4%

laSexta

La Sexta clave411.000 4,0%

El intermedio754.000 6,8%

El taquillazo 345.000 5,1%

Ruth Díaz, Urko Olazábal, José Sacristán y Cristina Castaño en "13 exorcismos"
Ruth Díaz, Urko Olazábal, José Sacristán y Cristina Castaño en "13 exorcismos"

Late night

La 1

Make up stars drag tour179.000 8,4%

La 2

Cine 41.000 1,2%

Antena 3

En tierra lejana229.000 7,0%

Sportium game show81.000 4,4%

Cuatro

En guardia 233.000 5,1%

En guardia 154.000 6,5%

Telecinco

Planeta Calleja 195.000 6,2%

Gran Madrid Show76.000 3,8%

laSexta

Cine 74.000 3,2%

Casemiro durante un momento del Brasil - Japón del Mundial 2026
Casemiro durante un momento del Brasil - Japón del Mundial 2026

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al mundial1.130.000 12,3%

Directo al grano910.000 10,9%

Camino a NY2.685.000 30,2%

Fútbol: Copa mundial 3.075.000 33,7%

La 2

Saber y ganar601.000 6,6%

Grandes documentales366.000 4,3%

En la naturaleza: India 369.000 4,3%

Luchadores del mundo359.000 4,5%

Malas lenguas425.000 5,3%

Diario de un nómada: Ruta del ámbar 262.000 3,0%

Jeopardy307.000 3,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.262.000 14,2%

Y ahora Sonsoles744.000 9,2%

Pasapalabra1.147.000 11,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem604.000 7,2%

Lo sabe, no lo sabe385.000 4,6%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!481.000 5,4%

El verano se mueve550.000 7,0%

El diario de Jorge560.000 6,8%

¡Allá tú!564.000 5,9%

laSexta

Zapeando603.000 6,8%

Más vale tarde432.000 5,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1310.000 17,5%

Mañaneros 360455.000 14,2%

Mañaneros 3601.029.000 12,9%

La 2

Jardines con historia 21.000 2,3%

Supervivientes extraños25.000 2,1%

Atlántico norte: El océano oscuro 37.000 2,3%

El viajero 39.000 2,0%

El señor de los bosques 25.000 1,2%

El señor de los bosques 34.000 1,6%

El señor de los bosques 40.000 1,7%

Hogares increíbles con Dermot Bannon 49.000 2,0%

Escapadas extraordinarias54.000 1,9%

Curro Jiménez 141.000 3,5%

El cazador94.000 1,5%

El cazador206.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano290.000 11,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 833.000 15,9%

La ruleta de la suerte1.512.000 20,3%

Cuatro

Love shopping TV4.000 0,7%

¡Toma salami! 15.000 1,6%

Alerta cobra 26.000 1,9%

Alerta cobra 31.000 1,7%

Alerta cobra 48.000 2,3%

En boca de todos261.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica270.000 13,4%

Vamos a ver verano274.000 9,6%

El precio justo583.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el humorning108.000 9,4%

Aruser@s261.000 12,6%

Al rojo vivo265.000 6,9%

Informativos

La sobremesa del lunes deja un panorama de vaivenes notables respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' sigue al frente con un 22,0%, pero pierde 1,9 puntos frente al mismo lunes de la semana pasada, cuando rozaba el 24%. En el lado contrario, 'Telediario 1' firma su mejor dato reciente al escalar 1,6 puntos hasta el 14,3%, recortando distancias con el líder. 'Informativos Telecinco 15:00' también suma, con una subida de 1,3 puntos hasta el 9,0%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' retrocede ocho décimas hasta el 7,6%.

La noche amplía el protagonismo de La 1: 'Telediario 2' da un salto llamativo de 4,6 puntos respecto al lunes anterior para instalarse en un 24,1% que le otorga un liderazgo holgado. 'Antena 3 noticias 2' también baja, perdiendo 2,2 puntos hasta el 16,0%. El gran hundimiento de la noche es 'Informativos Telecinco 21:00', que cae 1,0 punto hasta el 6,1%, su peor registro en la comparativa semanal, mientras 'laSexta noticias 20h' cede dos décimas y se queda en el 4,6%.

La 1

Informativo territorial 1871.000 13,7%

Telediario 11.299.000 14,3%

Telediario 22.464.000 24,1%

Antena 3

Noticias de la mañana193.000 13,5%

Antena 3 noticias 12.015.000 22,0%

Antena 3 noticias 21.636.000 16,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1536.000 7,6%

El desmarque Cuatro 1383.000 4,3%

Noticias Cuatro 2377.000 4,1%

Telecinco

El matinal43.000 6,3%

El matinal89.000 8,5%

El matinal178.000 11,2%

Informativos Telecinco 15:00822.000 9,0%

Informativos Telecinco 21:00627.000 6,1%

laSexta

laSexta noticias 14h703.000 8,6%

laSexta noticias: Jugones531.000 5,7%

laSexta noticias 20h427.000 4,6%

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