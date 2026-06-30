Por Redacción |

Noche de cambios en el prime time de La 1, con el regreso de 'Maestros de la costura Celebrity', que no logra mantener el nivel de 'MasterChef' y arranca con un 9,4% de cuota de pantalla y 622.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 3,2 puntos respecto al lunes anterior. El talent de costura de La 1 se conforma así con la segunda posición del prime time, por detrás de 'En tierra lejana', que vuelve a liderar la noche pese a ceder también terreno. La ficción turca de Antena 3 registra un 11,2% y 831.000 seguidores.

En Telecinco, 'Universo Calleja' baja 1,8 puntos en una semana y firma un 7,4% de share, mientras que en Cuatro, 'En guardia' tampoco consigue mantenerse y cae hasta situarse por debajo del 6%, perdiendo un punto respecto a hace siete días. Después, la película "Las leyes de la frontera" mejora 1,5 puntos y alcanza un 5,1% de cuota de pantalla. Por su parte, en La 2, "Río Rojo" no consigue conectar con la audiencia y se queda en un 1,9%, cediendo 1,7 puntos frente al lunes anterior.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a dominar con claridad la franja en Antena 3. El programa de Pablo Motos firma uno de sus mejores resultados del último mes al alcanzar un 14,2% de share y reunir a más de 1,5 millones de espectadores, mejorando 1,3 puntos en comparación con la semana pasada. A continuación se sitúa 'La revuelta', que registra un 10,8% y 1,2 millones de seguidores, dos décimas menos que hace siete días.

La tercera posición es para 'Horizonte', que obtiene un 8,6% en Cuatro y pierde tres puntos respecto a la entrega anterior. Muy cerca se sitúa 'First Dates Summer', que marca un 7,7% y mantiene exactamente el mismo dato cosechado en su estreno. Completan la franja 'El intermedio', que mejora tres décimas hasta el 6,8%, y 'Cifras y letras', que sigue creciendo en La 2 con un 6,4%, seis décimas más que la semana pasada.

Raquel Sánchez Silva y el jurado de 'Maestros de la Costura'

Prime time

La 1

La revuelta María, Luis & Lorenzo 1.207.000 10,8% Maestros de la costura Celebrity622.000 9,4%

La 2

Trivial Pursuit528.000 5,1% Cifras y letras712.000 6,4% Cine clásico Río rojo 172.000 1,9% Maestros de la costura Celebrity165.000 1,5%

Antena 3

El hormiguero Esperanza Gracia 1.579.000 14,2% En tierra lejana831.000 11,2%

Cuatro

First Dates385.000 3,8% Horizonte943.000 8,6% En guardia El secuestro de Vázquez Escarpa 471.000 5,9%

Telecinco

First Dates: Summer845.000 7,7% Universo Calleja516.000 7,4%

laSexta

La Sexta clave411.000 4,0% El intermedio754.000 6,8% El taquillazo Las leyes de la frontera 345.000 5,1%

Ruth Díaz, Urko Olazábal, José Sacristán y Cristina Castaño en "13 exorcismos"

Late night

La 1

Make up stars drag tour179.000 8,4%

La 2

Cine Firewall 41.000 1,2%

Antena 3

En tierra lejana229.000 7,0% Sportium game show81.000 4,4%

Cuatro

En guardia El caso de Wafaa 233.000 5,1% En guardia J.F.: El depredador de Castellón 154.000 6,5%

Telecinco

Planeta Calleja Carlos Sobera 195.000 6,2% Gran Madrid Show76.000 3,8%

laSexta

Cine 13 exorcismos 74.000 3,2%

Casemiro durante un momento del Brasil - Japón del Mundial 2026

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al mundial1.130.000 12,3% Directo al grano910.000 10,9% Camino a NY2.685.000 30,2% Fútbol: Copa mundial Brasil-Japón: 1/16 3.075.000 33,7%

La 2

Saber y ganar601.000 6,6% Grandes documentales366.000 4,3% En la naturaleza: India Monos del templo en fuga 369.000 4,3% Luchadores del mundo359.000 4,5% Malas lenguas425.000 5,3% Diario de un nómada: Ruta del ámbar Diciendo adiós a la gorda 262.000 3,0% Jeopardy307.000 3,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.262.000 14,2% Y ahora Sonsoles744.000 9,2% Pasapalabra1.147.000 11,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem604.000 7,2% Lo sabe, no lo sabe385.000 4,6%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!481.000 5,4% El verano se mueve550.000 7,0% El diario de Jorge560.000 6,8% ¡Allá tú!564.000 5,9%

laSexta

Zapeando603.000 6,8% Más vale tarde432.000 5,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1310.000 17,5% Mañaneros 360455.000 14,2% Mañaneros 3601.029.000 12,9%

La 2

Jardines con historia Jardines de Alfabia 21.000 2,3% Supervivientes extraños25.000 2,1% Atlántico norte: El océano oscuro Buscando monstruos 37.000 2,3% El viajero 48 horas en Salzburgo 39.000 2,0% El señor de los bosques Valle del Tena, Huesca 25.000 1,2% El señor de los bosques Selva de Irati, Navarra 34.000 1,6% El señor de los bosques Valle de Boí, Lleida 40.000 1,7% Hogares increíbles con Dermot Bannon Sydney 49.000 2,0% Escapadas extraordinarias54.000 1,9% Curro Jiménez El barquero de Cantillana 141.000 3,5% El cazador94.000 1,5% El cazador206.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano290.000 11,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Anchoas fritas en pasta brick 833.000 15,9% La ruleta de la suerte1.512.000 20,3%

Cuatro

Love shopping TV4.000 0,7% ¡Toma salami! Perdidos 15.000 1,6% Alerta cobra Vida robada 26.000 1,9% Alerta cobra La jefa 31.000 1,7% Alerta cobra Tras el rastro de mi padre 48.000 2,3% En boca de todos261.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica270.000 13,4% Vamos a ver verano274.000 9,6% El precio justo583.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el humorning108.000 9,4% Aruser@s261.000 12,6% Al rojo vivo265.000 6,9%

Informativos

La sobremesa del lunes deja un panorama de vaivenes notables respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' sigue al frente con un 22,0%, pero pierde 1,9 puntos frente al mismo lunes de la semana pasada, cuando rozaba el 24%. En el lado contrario, 'Telediario 1' firma su mejor dato reciente al escalar 1,6 puntos hasta el 14,3%, recortando distancias con el líder. 'Informativos Telecinco 15:00' también suma, con una subida de 1,3 puntos hasta el 9,0%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' retrocede ocho décimas hasta el 7,6%.

La noche amplía el protagonismo de La 1: 'Telediario 2' da un salto llamativo de 4,6 puntos respecto al lunes anterior para instalarse en un 24,1% que le otorga un liderazgo holgado. 'Antena 3 noticias 2' también baja, perdiendo 2,2 puntos hasta el 16,0%. El gran hundimiento de la noche es 'Informativos Telecinco 21:00', que cae 1,0 punto hasta el 6,1%, su peor registro en la comparativa semanal, mientras 'laSexta noticias 20h' cede dos décimas y se queda en el 4,6%.

La 1

Informativo territorial 1871.000 13,7% Telediario 11.299.000 14,3% Telediario 22.464.000 24,1%

Antena 3

Noticias de la mañana193.000 13,5% Antena 3 noticias 12.015.000 22,0% Antena 3 noticias 21.636.000 16,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1536.000 7,6% El desmarque Cuatro 1383.000 4,3% Noticias Cuatro 2377.000 4,1%

Telecinco

El matinal43.000 6,3% El matinal89.000 8,5% El matinal178.000 11,2% Informativos Telecinco 15:00822.000 9,0% Informativos Telecinco 21:00627.000 6,1%

laSexta

laSexta noticias 14h703.000 8,6% laSexta noticias: Jugones531.000 5,7% laSexta noticias 20h427.000 4,6%

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