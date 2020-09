El autor de "Patria" critica el polémico cartel de HBO, pero defiende la serie: "Me parece un desacierto"

'Patria' es la gran apuesta de HBO España. De ahí que la crisis del coronavirus obligara a la plataforma a posponer su fecha de estreno, prevista originalmente para mediados de mayo, hasta un momento en el que se pudiera acompañar el lanzamiento de una campaña a la altura de este proyecto de alto perfil. Meses después, ya estamos en esa época de promoción, que ha arrancado con un controvertido cartel que enfrenta dos situaciones: la tortura de Joxe Mari, miembro de ETA, y el asesinato de Txato, víctima de la banda terrorista.

Esa comparativa no ha entrado con buen pie en Twitter, que se ha inundado de críticas a HBO, como era de esperar por el delicado tema que aborda la serie. A todas esas críticas inmediatas y vehementes se ha sumado una más formada, quizá la más autorizada en la materia, la de Fernando Aramburu, autor de "Patria", que ha publicado una entrada en su blog personal para ofrecer su punto de vista: "El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto."

"A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los ocho capítulos de la serie," añade el escritor donostiarra, que aprovecha para defender las formas de la adaptación: "Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes."

"Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras. También quedan claras las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron," asegura Aramburu, que critica el material promocional por no sintetizar correctamente la esencia del producto: "Juzgo que este primer cartel (seguirán otros menos susceptibles, según creo, de generar polémica) no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie."

Empatía ante todo

Por último, el escritor deja clara su postura recordando las líneas rojas que se impuso al confeccionar su exitosa novela: "Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace."

'Patria' se presentará en el Festival de San Sebastián y estará disponible para los usuarios de HBO España a partir del 27 de septiembre.