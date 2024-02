'Avatar: La leyenda de Aang' supera a 'One Piece' en su estreno y 'Entrevías' irrumpe en el top de Netflix

Por Alejandro Rodera |

Netflix ha encontrado la forma de traducir las series de animación a acción real sin morir en el intento. Tras el tropiezo de 'Cowboy Bebop', la plataforma de streaming se redimió con su particular versión de 'One Piece', que registró cifras millonarias tras convencer a una gran masa de fans del manganime y a nuevos adeptos. Después llegó 'Yu Yu Hakusho', que tuvo un desempeño menos esplendoroso, pero la verdadera prueba de fuego era otra: revalidar el éxito de los Sombreros de Paja con 'Avatar: La leyenda de Aang', otra icónica propuesta de animación que ha dado el salto a la carne y hueso.

'Avatar: La leyenda de Aang'

La nueva versión de la aclamada serie de Nickelodeon, y gracias a los datos compartidos por Netflix ya podemos comprobar cuál sido su desempeño durante esa toma de contacto. Según el ranking compartido por la compañía estadounidense, 'Avatar: La leyenda de Aang'. En ese intervalo, ha sido consumida durante 153,4 millones de horas que, al ser divididas por sus 7,25 horas de duración, dan lugar a 21,2 millones de visualizaciones. De este modo,, ' Siempre el mismo día ', que suma 7,5 millones de visualizaciones en su tercera semana.

Tal desempeño ha sido posible por una presencia masiva en los tops de todo el mundo, ya que la aventura de Aang ha aparecido en las listas de lo más visto de 92 países, copando la primera posición en la mayoría de ellos. Si comparamos esos datos con los de 'One Piece', que también se estrenó en jueves y, por tanto, también contabilizó cuatro días en su primera aparición en el top, nos encontramos con un rendimiento aún mayor, ya que la historia de origen de Luffy amasó 140,1 millones de horas y 18,5 millones de visualizaciones en su lanzamiento. Por tanto, 'Avatar' ha llegado con muy buen pie, aunque su valor como fenómeno dependerá de su estabilidad en las próximas semanas.

Doble presencia española

Con respecto al ranking de series de habla no inglesa, la apuesta dominante es 'La última familia ninja' con sus 4,5 millones de visualizaciones a lo largo de su segunda semana. Para encontrar representación española hay que bajar a la séptima plaza, donde nos encontramos con la segunda temporada de 'Machos Alfa', la cual añade otros 1,6 millones de visualizaciones a su cuenta particular tras haber sido vista durante 9,6 millones de horas en su tercera semana. Y eso no es todo, ya que justo después aparece 'Entrevías', cuya tercera entrega irrumpe en la lista con 15,2 millones de horas y 1,5 millones de visualizaciones.