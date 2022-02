La aventura empresarial de Kiko Hernández con el negocio de las aceitunas ha terminado fracasando. Se trata de Las aceitunas de Kiko Hernández de Campo Real (Madrid), que ya no se comercializan y es imposible acceder a su página web , entre otras cosas, porque ya no existe. El colaborador de 'Sábado deluxe' ha asegurado que ya no se venden por decisión propia. Desde la empresa, sin embargo, han puesto sobre la mesa otras teorías.

María Patiño, Kiko Hernández y Terelu Campos, en 'Sálvame Lemon Tea'

Por otro lado, Kiko aclaró lo que realmente había ocurrido con este negocio que se presuponía de su propiedad, pero que, en realidad, no tenía nada que ver con él: "Es un contrato que yo firmé para seis meses y, en enero, terminó el contrato. Ya no hay aceitunas ni hay nada. Solamente era imagen y punto. Se acaba el contrato y se acaba la venta, era un producto para Navidades", comentaba Kiko, desde 'Sálvame Lemon Tea'.

El colaborador, dejó entrever que no había sido ningún fracaso, de hecho, fue él quien decidió no renovar el contrato: "No era cuestión de ganar o no dinero. A mí me parece que estar todo el día promocionando unas aceitunas para que solo se venden en internet...", aseguró. "Me dijeron que era para internet y para tiendas y cuando me entero de que solo les interesa la venta por internet, que en internet se han forrado con la cantidad de botes que se han vendido. A mí no me interesa seguir promocionando unas aceitunas para internet", sentenció.

No existe el fracaso

Kiko Hernández, sin embargo, no puede hablar de fracaso en otros ámbitos. El presentador debutó por todo lo alto en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz. Tras semanas de preparativos, el colaborador se estrenaba sobre las tablas con "Distinto", una obra de José Andrés Araque Pérez y dirigida por Juan Luis Iborra, que colgaba el cartel de "entradas agotadas" rápidamente.