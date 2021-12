El programa de La Fábrica de la Tele, 'Sálvame', se estrenó en 2009, por lo que con los años los trabajadores han tenido que ir afrontando distintos roles. Aprovechando que Belén Esteban se perdía por las instalaciones de Mediaset, micrófono en mano, para cubrir las obras de los baños, Kiko Hernández recordó una anécdota que dejaba claro este baile de profesiones.

Kiko Hernández y Nuria Marín, en 'Sálvame'

Seguida por las cámaras, Esteban llegaba hasta la redacción del programa y el colaborador, ante la pregunta de Nuria Marín, exclamaba: "¡Ahí trabajaba yo! Ahí, donde la cesta". "Además, que lo he contado mil veces, pero yo creo que es bueno recordarlo una vez más", decía el exconcursante de 'Gran Hermano'. Así, Hernández narró el encontronazo que tuvo con Carlota Corredera, cuando él trabajaba también en la redacción y ella era la directora del programa.

"Una vez me pilló con una factura, porque me cortaban la luz de un piso que se me había olvidado pagar la luz, y dijo: '¡Aquí se viene a trabajar, no a arreglar asuntos personales!'", imitaba el colaborador. El madrileño le intentó explicar la situación, pero ella fue muy tajante: "He dicho que no". "La semana siguiente ya dejé la redacción", contó Hernández.

Los inicios de Kiko Hernández en 'Sálvame'

"¡De verdad, qué poca memoria tenéis, que yo empecé siendo redactor en 'Sálvame'!", decía Hernández. El colaborador reconoció que su paso por la redacción duró únicamente tres meses. Además, el madrileño subrayó que tanto él como Belén Esteban habían formado parte del programa "desde el minuto uno". "Yo venía a las once de la mañana y me ponía hasta las ocho que me iba", explicó.