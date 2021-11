La guerra entre Kiko Hernández y Alejandra Rubio continúa con más fuerza que nunca. Después de que la hija de Terelu Campos criticase duramente al madrileño por acudir a casa de María Teresa Campos tras haberla atacado, la colaboradora de 'Viva la vida' lanzó unas incendiarias declaraciones. Estas palabras provocaron la ira de Hernández, quien destapó en 'Sálvame' el complicado episodio que vivió en casa de la veterana periodista.

Kiko Hernández y Alejandra Rubio

"Espero que no esté más en casa de mi abuela", dijo Rubio ante los micrófonos de la prensa. La reacción de Hernández mientras veía el vídeo que recogía esta declaración no se hizo esperar. El colaborador del espacio de La Fábrica de la Tele mostró su indignación por lo que, según él, era una orden de la influencer a la presentadora: "Manda narices, niñata, que tu le tengas que decir a una señora de ochenta años con quién se tiene que reunir y con quién no", aseguró.

Tras intentar ocultar la información durante unos minutos, finalmente, Hernández contó el desagradable episodio que sufrió en casa de María Teresa Campos. El colaborador confirmó que la visita se produjo en agosto de 2021, cuando hubo una gran ola de calor en Madrid. Sin embargo, la temperatura que alcanzó el interior de la casa sorprendió al exconcursante de 'Gran Hermano 3'. "Toqué el conducto de la ventilación y estaba la calefacción puesta", confirmó Hernández, ante la sorpresa de los presentes en plató.

"Lo único que hice esa tarde, Alejandrita, fue buscar la caldera por todo el jardín para que tu abuela no se desintegrara", dijo el colaborador mirando a cámara. De hecho, para detallar las insoportables condiciones que tuvieron que aguantar, Hernández aseguró que se superaron los "50 grados" dentro de la vivienda de la comunicadora. Además, contó que tanto ella como sus pequeñas tenían "el pelo chorreando" de sudor.

El reproche de Hernández contra las Campos

Después de desvelar el complicado episodio, Kiko Hernández reprochó tanto a Terelu como a Alejandra y Carmen Borrego que no estuvieran pendientes de estos peligrosos despistes: "Las otras estaban allí en Málaga con los espetos", comentó, refiriéndose a Terelu Campos y a su hija, ya que Borrego sí se encontraba en Madrid.

"Ahora me mandas otro mensajito porque yo, para mi abuela, sí me gustarían amigos así", le dijo el madrileño a la influencer. Sin embargo, algunos colaboradores trataron de defender a Alejandra, ya que, según Kiko Matamoros, la pequeña de las Campos no era conocedora de la dura anécdota que vivió Hernández junto a la conocida presentadora.