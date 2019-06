Las Azúcar Moreno reaparecen en 'Viva la vida' tres semanas después de haber sido "vetadas" en Mediaset

A pesar de que es Isabel Pantoja quien amenaza continuamente con abandonar el concurso de 'Supervivientes', quienes finalmente lo hicieron fueron las Azúcar Moreno. La decisión de las hermanas afectó mucho a Jorge Javier Vázquez, el presentador del reality, que las tildó de "personas non gratas" en Mediaset después de abroncarlas por haber abandonado el concurso.

Azúcar Moreno en 'Viva la vida'

Tan solo tres semanas después del gran enfado del presentador de 'Supervivientes' con las hermanas artistas, tanto Toñi Salazar como Encarna Salazar han reaparecido en 'Viva la vida', hablando de su situación actual tras lo ocurrido y de nuevos proyectos musicales. "No es el mejor momento que estamos viviendo, pero cuando estamos en el escenario se nos olvidan los problemas. Han sido unos días duros. Se han dicho cosas feas", empezaron diciendo las hermanas.

"Lo que más nos ha dolido es que dicen que no cantamos en directo cuando nosotras siempre nos hemos dejado la piel", añadían también, dejando claro que no les parece justo que se señalen defectos que en realidad no aportan nada al polémico asunto. La reportera de 'Viva la vida' también preguntó a las Azúcar Moreno que cuándo cerraron el primer concierto tras su paso por 'Superviviventes 2019' en Getafe. "Eso es cosa de nuestro representante. Cuando entramos, él no sabía cuando íbamos a salir. No te lo sabemos decir", contestaban ellas.

¿Muy bien pensado?

"Este concierto está hablado antes de 'Supervivientes' y firmado después a la salida", explicaba el representante de las Azúcar Moreno, intentando demostrar que el abandono de las cantantes no estaba premeditado. Aun así, esta conexión en 'Viva la vida' ha sido realmente corta, por lo que no sabemos aún si esta vuelta de las hermanas Azúcar Moreno se podría repetir pronto o no.