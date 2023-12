Por Beatriz Prieto |

Con el regreso de 'Bailando con las estrellas' con Telecinco marcado en el calendario para el próximo sábado 13 de enero de 2024, la cadena de Mediaset ya está sumando, poco a poco, nombres a la lista oficial de concursantes, que ya va por la tercera: Elena Tablada, diseñadora y expareja de David Bisbal, con quien tuvo a su hija Ella en 2010.

Elena Tablada

, confesaba la diseñadora de joyas, en el vídeo con el que confirmaba su incorporación al formato de Telecinco., después de que ambos decidieran separarse este mismo verano tras seis años de relación y una hija en común de tan solo tres.

?????? Elena Tablada, diseñadora y expareja de David Bisbal, tercera concursante de 'Bailando con las Estrellas'. Sábado 13 de enero, estreno en Telecinco pic.twitter.com/lTQr5IJWTa — Mediaset España (@mediasetcom) December 28, 2023

Con ese panorama, Tablada llegaba al concurso con "tus altibajos", lo que no restaba que se plantease la experiencia "como un reto que me va a ayudar en mi ámbito personal y emocional". "Tengo muchísimas ganas y estoy muy expectante", reconocía la madrileña, para quien 'Bailando con las estrellas' no es precisamente su debut televisivo, puesto que ya en 2018, formó parte de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', seis años después de que acompañara a César Millán en su programa 'El líder de la manada'.

Y faltan diez

La incorporación de Tablada al talent musical se dio a conocer después de que la rapera Mala Rodríguez también confirmara su participación con un vídeo. Ambas concursantes seguían así los pasos del exfutbolista y marido de Paula Echevarría, Miguel Torres, quien fue el primero en anunciar su fichaje de cara a una edición que contará con un total de trece concursantes "muy conocidos" que tendrán que demostrar sus dotes de baile ante la audiencia.