'Bailando con las estrellas' anuncia sus presentadores y la fecha de estreno en Telecinco

Por Redacción |

* En elaboración

Jesús Vázquez y Valeria Mazza, presentadores de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco ya empieza a tener todo listo para uno de sus primeros estrenos de 2024: ' Bailando con las estrellas '. Aunque Mediaset todavía no había confirmado el formato,. Se trata de la versión española de 'Dancing with the Stars', formato original de BBC Studios, que está presente en 61 territorios.

'Bailando con las estrellas' llegará a la cadena el próximo sábado 13 de enero de la mano de Jesús Vázquez y Valeria Mazza. La supermodelo internacional, presentadora y empresaria argentina regresa a nuestro país para conducir la versión española del formato tras su brillante paso por las pasarelas de todo el mundo, en las que ha desfilado junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Linda Evangelista. Además ha estado al frente de diferentes formatos en Hispanoamérica, Italia y España, y la vimos en 'Mask Singer' como Matrioska.

En busca de la cita semanal

En este formato, un grupo de concursantes famosos aprenderá, perfeccionará y pondrá en escena cada semana diferentes modalidades de bailes de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales. Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset, destaca que incorpora al grupo "un gran show para públicos de todas las edades que cada semana creará una cita en torno a un espectacular concurso protagonizado por rostros muy conocidos por la audiencia española".

Por su parte, Alfredo Ereño, CEO de Bulldog TV y productor ejecutivo del programa, ha explicado que "estamos orgullosos de producir junto con Mediaset el formato precursor en el género de baile (...) el programa que más ha viajado por el mundo batiendo récords de audiencia en los países en lo que se emite. Con una combinación de presentadores de lujo y unos participantes y un jurado de gran nivel, esperamos que 'Bailando con las Estrellas' sea una propuesta de entretenimiento que atraiga la atención de la audiencia también en nuestro país".

Finalmente, André Renaud, SVP Global Format Sales de BBC Studios, señala que "al público español le encanta el gran entretenimiento, por lo que estoy encantado por la llegada de una de las marcas más célebres y longevas del mundo, 'Dancing with the Stars', a su nuevo hogar en Telecinco. La cadena y el equipo de producción ya están trabajando duro para asegurar que el programa atrape a las audiencias actuales y atraiga a nuevos espectadores".