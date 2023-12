Por Daniel Parra |

'Bailando con las estrellas' vuelve a la televisión. Después de su primera edición bajo esta misma marca emitida en La 1 en 2018, en la que David Bustamante ganó el concurso junto a Yana Olina, el programa de danza llega a Telecinco. El formato, adaptación del popular 'Strictly Come Dancing' británico y que ya aterrizó en España bajo los nombres de '¡Mira quién baila!' y '¡Más que baile!', se estrenará el sábado 13 de enero.

Miguel Torres

Miguel Torres en 'Bailando con las estrellas'

en el que sus participantes, 13 rostros famosos de distintos ámbitos, se juntarán con bailarines profesionales para intentar llevarse la mejor puntuación del jurado y del público.. A continuación, la lista de los concursantes confirmados:

El exfutbolista de Real Madrid, Getafe, Olympiakos y Málaga, retirado desde 2019, fue el primer fichaje confirmado por 'Bailando con las estrellas'. Miguel Torres es el marido de Paula Echevarría, con la que ya apareció en 'Mask Singer: adivina quién canta'. Ha trabajado como colaborador en 'El Chiringuito de Jugones' y en Radio Marca y, actualmente, es uno de los comentaristas de LaLiga en Movistar Plus+. "No he bailado nunca, pero creo que al haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, cierta coordinación tengo", aseguró Torres.

Mala Rodríguez

Mala Rodríguez en 'Bailando con las estrellas'

La rapera de Jerez de la Frontera se suma al elenco de concursantes. Es la primera cantante española en ganar el premio Grammy Latino al Mejor Álbum de música urbana y una de las raperas en España con más ventas, 200.000 copias certificadas. En televisión, Mala Rodríguez fue coach y asesora en distintas ocasiones de 'La Voz'. "Creo que mi gasolina es que me pongan las cosas difíciles. Me atrevo con todo", dijo al ser confirmada como participante del programa.

Elena Tablada

Elena Tablada en 'Bailando con las estrellas'

La diseñadora de joyas se hizo popular para el gran público tras ser pareja de David Bisbal durante seis años, con el que tiene una hija en común. Elena Tablada ha aparecido en 'El líder de la manada', colaborando con César Millán, y en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en 2018. Actualmente, se está divorciando de Javier Ungría, por lo que Tablada ha confesado que se plantea la experiencia de 'Bailando con las estrellas' "como un reto que me va a ayudar en mi ámbito personal y emocional".