Con el 2023 encarando ya su última semana, las cadenas de televisión tienen la mirada ya puesta en las apuestas del próximo año. En el caso de Telecinco, la principal cadena de Mediaset España ya tiene la mira puesta en el regreso de 'Bailando con las estrellas', el próximo 13 de enero, del que ya dio a conocer a su primer y gran fichaje estrella: el exfutbolista Miguel Torres.

Miguel Torres en una fotografía de su Instagram

"Igual os sorprende", confesaba el madrileño, actual pareja de Paula Echevarría , en el vídeo de presentación con el que. "No he bailado nunca, pero creo que al haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida,", vaticinaba además Torres.

Asimismo, de cara a su concurso, el exfutbolista aseguró que "acepto muy bien las críticas, entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me van a ayudar a evolucionar y para eso estoy, para intentar hacerlo lo mejor posible y que se me evalúe". "No me da miedo ningún baile en concreto y no pienso decíroslo, porque si no, me lo ponéis", bromeó además Torres.

Su nuevo reto televisivo

El marido de Echevarría se apunta a esta aventura televisiva después de su debut en la tercera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', donde participó junto a la actriz y jueza de 'Got Talent España' bajo las máscaras de Alienígenas. En esta ocasión, quien fuera exjugador del Getafe, del Olympiacos o del Málaga CF, estará acompañado por un bailarín profesional, como el resto de sus compañeros de nombres por ahora desconocidos, en esta nueva etapa del concurso que contará con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como presentadores.