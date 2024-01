Por Fernando S. Palenzuela |

Con el inicio del año, las cadenas han lanzado en estos primeros días su batería de estrenos para comenzar la temporada televisiva que da el pistoletazo de salida tras la Navidad. Una de las apuestas principales de Televisión Española es 'Bake Off: Famosos al horno', que vuelve con su segunda edición con famosos tras su breve paso por Amazon Prime Video en diciembre de 2021.

'Bake Off: Famosos al horno'

Sin embargo, el estreno del programa no fue tan exitoso como la cadena pensaba. En la noche del jueves 11 de enero, donde también veía la luz la segunda edición de ' GH Dúo ' y el estreno en abierto de ' Entre tierras ',. No fue capaz de alcanzar el doble dígito y acercarse al éxito de la serie de Megan Montaner (14,5%) ni al 12,7% que marcó el reality show.

Visto este resultado, TVE no ha querido dejar pasar más tiempo y ha movido ficha rápidamente para intentar revertir estos resultados. De este modo, la segunda entrega de 'Bake Off' pasa a emitirse el lunes 15 de enero a las 22:50 horas en La 1. Sus rivales en esta noche son 'Hermanos', en Antena 3; 'La mejor generación', en Telecinco; el cine de laSexta y 'Planeta Calleja', que estrena temporada en Cuatro. Cabe señalar que la emisión en el jueves 18 corría peligro a causa del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid con motivo de los octavos de final de la Copa del Rey y que emite La 1. De obtener mejor resultado en la noche del lunes, TVE podría decidir dejar en esta ubicación el formato y no devolverlo a esta noche.

Así será el segundo programa

El talent show sigue tras la expulsión de Toñi Salazar en la primera entrega. En esta segunda emisión, los concursantes tendrán que elevar el nivel de sus postres para impresionar al jurado. Las invitadas de la noche serán Belén Écija y Ana Jara, actrices de '4 estrellas', quienes catarán el postre elaborado en tres texturas: un cremoso, una textura crujiente y una salsa de frutas. Quien no consiga superar las pruebas tendrá que decir adiós a la carpa de 'Bake Off'.