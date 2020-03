'First Dates Crucero' regresa a puerto con un 7,3% de media en su primera edición

La tripulación de 'First Dates Crucero'

Máximo en su estreno

Audiencias de la primera edición de 'First Dates Crucero' en Cuatro Nº Programa Fecha Espectadores Share 1 13/01/2020 1.416.000 10% 2 20/01/2020 1.187.000 8,2% 3 27/01/2020 1.206.000 8,4% 4 03/02/2020 979.000 7,1% 5 10/02/2020 1.012.000 7,4% 6 17/02/2020 1.041.000 7,5% 7 24/02/2020 926.000 6,9% 8 02/03/2020 808.000 5,9% 9 09/03/2020 818.000 6% 10 16/03/2020 993.000 5,9% Media Enero - Marzo 1.039.000 7,3%

Cambio en la estrategia de emisión

El barco de ' First Dates Crucero ' regresa a puerto tras una primera edición de amor, reencuentros, aniversarios y primeras veces.que, además, presentaba como gran novedad la emisión de segundas citas más allá de la habitual cena en el restaurante de Carlos Sobera . Una idea original de nuestra televisión nunca antes realizada en otros países en los que se emite el formato producido por Warner Bros.'First Dates Crucero' pone fin a su primera edición con una media de 7,3% de share y 1.039.000 espectadores. El barco del amor ha ido perdiendo fuelle con el paso de las semanas pero aun así: enero (5,8%), febrero (6,1%) y marzo (5,6%, en el momento de publicación de este balance). La tripulación formada por Lidia Torrent Yulia Demoss y Cristina y Marisa Zapata supera a la emisión del original incluso no habiéndose emitido de la manera en que se concibió en un primer momento.El crucero del amor zarpó con fuerza el 13 de enero de 2020 y promedió. Es la única entrega que obtiene el doble dígito pues, desde entonces, 'First Dates Crucero' ha ido descendiendo, perdiendo en su segunda semana -1,8 puntos. Elde cuota de pantalla y 808.000 espectadores, aunque mejora ligeramente este último dato con 993.000 televidentes.Durante sus diez semanas en antena 'First Dates Crucero' ha convivido con ' Vivir sin permiso ', serie de éxito en Telecinco, y con el cine de Antena 3 y laSexta; mientras La 1 pasó de ofrecer cine a estrenar el talent show ' Maestros de la costura ' a partir de la tercera entrega del dating show. Cabe señalar que, además,y aumentado los espacios informativos.'First Dates Crucero' no lo ha tenido fácil y ha sufrido cambios de programación de última hora. Si bien en rueda de prensa , finalmente se decidió que conviviera con el 'First Dates' original en antena. Esta decisión provocó la presencia del dating show en una franja en la que no está asentado, así como el aumento del desgaste por la doble presencia del formato en pantalla. En cualquier caso, ha conseguido, que se mueve en torno al 6-8% de share.