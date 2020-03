Carlos Sobera ('Supervivientes 2020'): "La televisión en abierto está más viva que nunca"

Uno de los rostros más consolidados del plantel de presentadores de Mediaset España es sin duda Carlos Sobera. El presentador se ha convertido en un conductor habitual de sus formatos y es que se encarga 'Supervivientes 2020: Tierra de nadie' cada martes en Telecinco y Cuatro, presenta también diariamente 'First dates' en Cuatro, se ha hecho cargo de la versión del dating show en un crucero y además es presentador de 'Volverte a ver' en el prime time de Telecinco. Está claro que los proyectos no le faltan y no tiene problema en hacerse cargo de espacios de cualquier tipo de género.

Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

FormulaTV ha podido charlar con el reconocido presentador para hacer balance de su trabajo en los canales de Mediaset España y avanzar todo lo que está por venir a partir de ahora. Además, el vasco analiza las primeras semanas del concurso de supervivencia que produce Bulldog TV para el grupo, opina sobre los concursantes que se han atrevido a embarcarse en esta importante aventura y analiza cómo es moderar los debates semanales de 'Tierra de nadie' en plató, además de darnos su opinión sobre algunos de sus tertulianos más polémicos.

¿Cómo estás afrontando esta nueva edición de 'Supervivientes'?

Con mucha ilusión y muchas ganas, porque me divertí tanto el año pasado y me divierto tanto con el formato que estoy convencido de que este año me lo voy a pasar incluso mejor. Además, tiene el aderezo de ser la edición más extrema de 'Supervivientes', como estamos viendo en las primeras jornadas de aventura, y tengo ganas de estar a la altura, hacer un buen trabajo y disfrutar, sobre todo con el público, con los colaboradores y con los concursantes.

El programa ha arrasado en sus primeras entregas, ¿es una evidencia más de que la televisión en abierto no está muerta?

La televisión en abierto está más viva que nunca. Yo creo que la televisión en abierto va a dedicarse más a los contenidos en directo, a los informativos y al entretenimiento. El entretenimiento en directo, sobre todo, porque es donde alcanza su mayor plenitud con formatos como 'Supervivientes', 'Got Talent España' o 'Gran Hermano'.

Están aflorando muy pronto los conflictos en 'Supervivientes'

Impone ponerse al frente de cualquier formato porque hay una responsabilidad para hacerlo bien y que el público esté a gusto y disfrute del programa, pero con el relax que te da un poco la experiencia y el estar bien arropado por extraordinarios equipos que hacen muy bien su trabajo y que te lo ponen fácil como presentador. El caso de 'Supervivientes' es uno de ellos. Mediaset España y Bulldog TV tienen un equipo tan bueno que lo más fácil es llegar allí y ponerse delante de la cámara.

¿Cómo estás viendo a los concursantes en los primeros días de convivencia?

A los concursantes les estoy viendo muy bien. Quizá porque este año el programa se está desarrollando en condiciones más extremas, creo que están aflorando muy pronto sus formas de ser, los primeros enfrentamientos y roces de convivencia, pero creo que todos ellos tienen muy buena actitud. Supongo que se irá complicando la cosa según avancen las semanas y vayan pasando hambre... Igualmente los veo muy bien preparados física y mentalmente y creo que todos van a dar mucho juego y sorprender a la audiencia.

¿Entiendes las críticas que tuvo el casting en el arranque de la edición?

Entiendo que la gente estaba esperando un gran "Miura", porque la edición pasada contó con nombres muy conocidos y famosos; de hecho, mucha gente se estaba preguntando por el concursante número 18 de esta edición, pero si hacemos una reflexión tranquila vemos que el casting está muy equilibrado, que hay personas muy interesantes, otras que están por descubrir y que también nos sorprenderán. Ya están conviviendo y compitiendo. Esto el público lo ha captado muy rápido porque ya en las primeras entregas hay muy buenas audiencias.

Carlos Sobera

¿Qué concursante crees que va a sorprender más de todos los que participan?

Creo que hay varios, con sinceridad. Ana María va a sorprender, al igual que Elena, la madre de Adara, o Jorge el Guardia Civil, Hugo Sierra, Avilés... Hay bastantes concursantes que van a dar un giro a sus historias y conseguir que el público los mire de otra manera. En general creo que hay muy buenos concursantes para sorprendernos y la diversión está más que garantizada.

¿Os preocupa cómo afrontan los concursantes los continuos temporales tras su evacuación?

Sí, claro que nos preocupa cómo puedan recibir los temporales y las malas circunstancias en la isla, porque eso les afecta, no solo desde el punto de vista físico, sino también anímico. No les deja disfrutar con total plenitud y felicidad la aventura y eso puede pasarles factura. En términos generales, en los primeros compases los reveses que han tenido los han sabido llevar y creo que en este sentido no tenemos que preocuparnos en exceso.

Se acusa a Hugo e Ivana de montaje, ¿duele que haya concursantes que puedan a llegar a fingir para engañar a la organización y a la audiencia?

Quiero creer en la buena fe de todos y creo que cuando parece que hay una relación de afecto y amor, como es el caso de Hugo y de Ivana, es real. Si luego responde a intereses de estrategia para ganar el concurso o llamar la atención pues ya lo veremos. Si así fuera, sería decepcionante.

Sería decepcionante que lo de Hugo e Ivana fuera un montaje

Si es por motivos de salud física o mental somos los primeros en aprobar y desear que esa evacuación se produzca incluso contra la voluntad de los concursantes. No podemos poner en peligro a nadie. Pero cuando los abandonos son por falta de entrega o compromiso duele bastante al público, a la cadena y a los que presentamos el programa, porque todos hemos puesto mucho cariño y mucha fe en él.

¿Te atreverías a ir a la isla unos días de visita? ¿Y a ser concursante de pleno derecho?

Sí, para ir de visita estoy dispuesto en cualquier momento, sin problemas, y ya si viajo en First Class en el avión ni te cuento... tomándome unas aceitunitas y unas almendras, ¡qué guay! Ya para concursar... lo veo más complicado, primero porque soy diabético y no me conviene por salud y luego porque... porque no me veo, ¿eh?

¿A qué rostro conocido te gustaría ver en 'Supervivientes'?

Yo creo que todos deberían pasar por allí porque es una experiencia peculiar que les ayudará a valorar las cosas de una forma distinta y a crecer en lo personal y en lo profesional.

¿Cuesta lidiar con todas las broncas que continuamente hay en plató?

La verdad es que en 'Tierra de Nadie' no vivimos demasiadas broncas y cuando las hay tratamos de resolverlas y ya está. Me lo paso muy bien, creo que los colaboradores llevan el programa con mucha soltura y con mucha elegancia. Puede haber enfrentamientos puntuales, pero no son causa de desasosiego ni provocan tampoco malestar general ni en el programa ni en la audiencia, así que estoy encantado. De vez en cuando, que se anime un poco el plató viene bien.

Carlos Sobera en 'First dates crucero'

¿Crees que una clave del éxito de 'Supervivientes' es que hay muchas tramas en el estudio?

La clave del éxito fundamentalmente está en la isla, pero los familiares, los amigos y los tertulianos aportan mucho valor al programa. Este año hay que reconocer que la presencia de algunos tertulianos despierta especial curiosidad y es entendible porque todos provienen de otros realities o programas que al público ha seguido masivamente.

¿Cómo vives la peculiar relación que tienen Oriana Marzoli y Carmen Gahona?

Carmen y Oriana forman una pareja perfecta, se complementan muy bien y provocan muchas situaciones de humor. Son un añadido muy interesante al programa. A mí a nivel particular, sus formas de intervenir en algunas ocasiones me hacen mucha gracia. Creo que son peculiares y esa peculiaridad llama mucho la atención del espectador.

¿Qué responderías a los que te han criticado alguna vez por ponerte al frente de un reality?

No sé si hay mucha gente que me crítica por ponerme al frente de un reality. 'Supervivientes' es un programa fantástico. No tendría sentido criticar a alguien por hacerlo. Para mí es un placer y un honor trabajar en él.

Carmen Gahona y Oriana Marzoli son la pareja perfecta, son muy peculiares

'Volverte a ver' me encanta como programa y no solo porque es un programa de sentimientos. Está bien darles voz a las emociones de la gente de la calle y ser empáticos con ellos, porque es importante incluso para entender nuestra forma de ser y vivir la vida. Pero es que, además, yo creo que un programa como este entraña una buena parte de servicio público, porque permite que mucha gente resuelva problemas, dudas, enigmas de su vida y reencuentros.

Además presentas 'First dates Crucero' que está siendo todo un éxito, ¿qué balance haces? ¿Podría haber segunda edición?

Está funcionando muy bien, la verdad. Es un formato que complementa al 'First Dates' que todos conocemos del restaurante y que permite ver las relaciones antes y después de la estricta cita. Ojalá haya una segunda temporada porque el público agradece el oxígeno dentro de sus formatos preferidos y nosotros también.