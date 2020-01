Bea ('GH 17') rompe a llorar en una curva de la vida marcada por la muerte y la ausencia de sus padres

Una de las novedades que han presentado las últimas ediciones de 'GH VIP' ha sido la curva de la vida, ese momento en el que los concursantes muestran los altos y los bajos que han vivido en todos sus años. Bea Retamal, de 'Gran Hermano 17', ha querido repasar los momentos más felices y los más tristes haciendo su propia curva en su canal de la web de Telecinco.

Bea Retamal ('GH 17') llora en la curva de la vida

Bea aseguraba haber pasado una infancia feliz con su madre, pero no recordaba ningún momento vivido con su padre. Sin embargo, sus años de felicidad terminaron en el momento en el que sus padres se separaron siendo ella una niña. Poco después, estos volvieron, pero ella tuvo que marcharse a Albacete, dejando por tanto atrás a su abuela y a su tía, dos de sus pilares fundamentales. En este contexto, "la yaya" se marchó para Albacete para poder ayudar a su madre, haciéndole a Bea un poco más fácil sus años de niña.

Bea guarda muy malos recuerdos del tiempo que sus padres estuvieron juntos: "Todos los recuerdos que tengo son malos". Sus padres terminaron volviéndose a separar, acción que coincidió justo con la comunión de Bea y otro de sus episodios más terribles. "Mi padre se fue y mucho mejor que se haya ido", confesaba la valenciana. "Después de la separación fuimos más para abajo porque mi madre no podía sola con todo y se tuvo que ir primero a Canarias el Día de la madre y luego a Italia", relataba, rompiéndose a llorar.

La dura separación de su madre

Separarse de su madre fue uno de los peores episodios que Bea vivió durante su infancia. Su madre solo iba a irse un corto periodo de tiempo a trabajar fuera, pero esto no fue así: "Mentira, se fue por motivos de trabajo y yo no lo encajé muy bien, no lo acepté". Su abuela y ella se mudaron de nuevo a Valencia, coincidiendo con el nacimiento de su primo Iván, "el hermano que siempre había pedido", y uno de los momentos que consiguieron quitarle la tristeza que guardaba por la marcha de su madre.

Bea Retamal ('GH 17') junto a Adri mientras realiza su curva de la vida

"A los seis meses de que naciese, faltó", explicaba entre lágrimas, llegando al punto de que Adrián tuvo que entrar al vídeo para consolarla. Bea recuerda el duro palo que supuso para su familia y cómo fue un hecho "que no se va a superar nunca". En plena adolescencia, la valenciana recuerda que fue una niña rebelde llena de rabia por la ausencia de su madre, lo que ocasionaba que lo pagara con su abuela. "Le decía cosas a mi abuela muy feas como 'tú no eres mi madre, no mandas sobre mí'", contaba, aprovechando para pedir perdón públicamente a una de las personas que siempre estuvo a su lado.

Su vida tras 'GH 17'

"Mi madre siempre ha estado en mi cumpleaños, Navidades, en fechas señaladas", apunta Retamal. "Llamaba todos los días". Bea asegura que al comenzar a estudiar Peluquería fue entendiendo la razón por la que su madre no podía estar con ella, calmando así también su rebeldía. Además, coincidió con el momento en el que conoció a Adri, aunque posteriormente esta relación no le hiciera bien al volverse tóxica. Él, además, no confiaba en que ella pudiera entrar a 'GH' y, una vez que la cogieron, Adri cortó su relación con ella, pues le ocultó que la habían llamado.

El que estaba llamado a ser el peor verano de su vida mejoró con su entrada al concurso, un comienzo en el que no quería saber nada de hombres, pero donde Rodri se le cruzó en su camino. Lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose en una relación llena de bolos, entrevistas, vídeos y dinero. Sin embargo, el agobio de Madrid y la dependencia hacia Rodri salpicaron esa relación e hicieron crecer su inseguridad hasta el punto de terminar rompiendo. Finalmente, y tras un episodio de indecisión, dolor y mentiras, se dejó guiar por el corazón y se decantó por Adri.