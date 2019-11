Bea y Rodri ('GH 17'), enfrentados en un directo online: "¿Sabes lo que es una mentira? Tu vida ahora mismo"

El canal online de Mediaset mtmad ha cumplido tres años, motivo por el cual se organizó un directo el jueves 21 de noviembre, en el que contaron con la presencia de Bea Retamal, exoncursante de 'GH 17'. Una ocasión en la que Retamal habló de su expareja y también concursante del reality, Rodrigo Fuertes, quien no dudó en entrar por teléfono en directo para criticar el hecho de que no dejase de hablar de él a pesar de su ruptura.

Bea Retamal durante su conversación con Rodri Fuertes

"Dinero sí que ha ganado estando conmigo. La relación era pública y tengo derecho a decir lo que he sentido en mi relación", defendió Bea, quien había compartido con Rodri un canal en mtmad durante un par de años, donde exponían su relación. "Si él opina de mi relación, yo también puedo opinar de la suya, con todo el respeto con el que lo hice", añadió la exconcursante, quien habría hablado de la relación entre Rodri y Claudia después de que el primero hubiera opinado sobre la relación de Bea y su nuevo novio, Adrián, en su cuenta de Instagram. Fuertes irrumpió entonces en directo, vía telefónica, lanzando una pulla a su expareja. "Hombre, ya que no hablas conmigo a la cara y vas haciendo vídeos, por lo menos...", declaró el exconcursante.

"Y yo no he expuesto nada ni he hablado de ti ni de tu pareja en ningún sitio. Tú no tienes ningún respeto por nadie y ya me he cansado", prosiguió Fuertes, antes de reconocer que estaba "a punto de explotar" mientras Bea intentaba responderle. "No quiero escucharte. No quiero tener nada que ver contigo, ni que me nombres", añadió Rodri, con quien Retamal se mostró de acuerdo en el hecho de tampoco quería tener nada que ver con él. "Para sudártela, ¿por qué hablas de mí todas las semanas?", cuestionó Rodri. "No hablo de ti todas las semanas, no flipes. Tú y yo hemos tenido una relación expuesta en mtmad durante dos años", replicó Bea, alzando la voz, ante lo que su expareja comentó que, si le gritaba, "me quedo sordo". "Si me dejas hablar, no te gritaré. A ver si puedo no perder los papeles, aclarar esto y no hablar de ti en tu vida, porque a mí tampoco me apetece decir tu nombre todo el rato", prosiguió la exconcursante.

"A lo mejor te vas de mtmad"

"Yo también podía haber cogido ese trabajo y haber rajado de ti, y no lo he hecho por respeto", le echó en cara Rodri, ante lo que su expareja señaló que no tenía argumentos para ponerla "verde". "¿No los tengo, seguro? ¿Quieres que hable? Porque a lo mejor te vas de mtmad antes", replicó Fuertes. "Que no me amenaces", respondió Bea, ante lo que su expareja señaló que no lo estaba haciendo y que estaba cansado de que hablase de él, iniciando una ronda reproches entre ambos a raíz de que Retamal habría calificado a Rodri de "buscafamas".

"Lo siento si eso te ha molestado, porque es verdad que se te ha juzgado mucho por eso", concedió la exconcursante, ante lo que Rodri señaló que "solo quiero que me dejes en paz", iniciando una nueva discusión entre los dos. "¿Sabes lo que es una mentira? Tu vida ahora mismo. Y bastante grande", lanzó Fuertes, tras lo cual Bea señaló que ella no entraba en su vida, "así que tú no entres en la mía", y pidió respeto mutuo. "Yo tengo ese respeto desde hace ocho meses, tú no lo has tenido en ningún momento", replicó el exconcursante, antes de que concluyera la conversación y Bea optara por abandonar el set.