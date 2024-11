Por Pablo Fernández Pérez |

Fue hace, aproximadamente, dos semanas cuando la hija de la tonadillera, Isa Pantoja, quiso sentarse en '¡De viernes!' para abrirse en canal y dar su testimonio sobre los malos tratos que, según dijo, ha estado recibiendo toda su vida por parte de su madre y de toda la familia Pantoja. Desde entonces, muchas personas de su entorno han comentado esas declaraciones, siendo los dos últimos Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, y Manuel Amador, su primer exnovio.

Manuel Amador en '¡De viernes!'

de los hechos y arrojar más luz a la situación,. "Tuvimos una relación de cuatro o cinco meses. El primer paso en la relación lo da ella,", comentaba el exnovio, que. "Ella se las ingeniaba para podernos ver y estar juntos, nos veíamos en algún centro comercial", añadía.

Rápidamente, uno de los colaboradores, José Antonio León, alzaba la voz para criticar a Amador: "Estás siendo muy suave Manuel, en 2013 dijiste que no te gustaba para nada ella, que estás con ella simplemente porque era la hija de Isabel Pantoja (...) Comercializar con este dolor de una niña te hace igual de cómplice que todos los que le hicieron daño en su día a Isa Pantoja". Terelu Campos y Beatriz Archidona salieron en defensa del chico: "Yo creo que él lo ha explicado muy bien (...) Que él es un par de años mayor que ella, pero bueno, por favor, que no estamos hablando de que hay una diferencia de edad de diez años ni que ella es una menor. Ella tiene edad para poder mantener legalmente una relación, dejemos esto bien claro".

"Yo que no tengo hijos, a lo mejor no soy el más propicio para decir esto, pero que normalicemos que un tío adulto con 19 años tenga relaciones sexuales con una niña de 16 al amparo en la casa de sus padres, que se salte el colegio, que luego se salte a Cantora, que la niña se escape... Si lo queremos normalizar....", contestaba el colaborador del programa a los comentarios de sus compañeras, entre las que no pareció sentar muy bien el comentario.

Beatriz Archidona lo deja claro

"José Antonio lo que hay que normalizar son las conversaciones con los hijos sobre ese tema y lo que no se puede normalizar es que porque una niña tenga relaciones sexuales se le plante y se le rocíe con una manguera con agua fría, eso es lo que no se puede normalizar", le decía Beatriz Archidona al colaborador, generando en él una incomodidad palpable que más tarde quiso manifestar: "No estoy a favor, obviamente, de que a esa niña se le hiciera eso (...) pero habrá que mirar también, que yo no soy quién, qué hacía la niña o qué no hacía la niña, precisamente, para que estuviera en esa situación".