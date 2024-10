José María Almoguera deja atónita a Carmen Borrego tras una nueva revelación en '¡De viernes!'

Por Pablo Fernández Pérez |

El encuentro entre Carmen Borrego y José María Almoguera en '¡De viernes!' fue de todo menos cómodo. Desde la llegada en paralelo de ambos, se podía palpar la tensión y la incomodidad de los familiares, que se observaban atentamente a una pantalla de distancia. Sin embargo, Borrego comenzaba asegurando que "yo no vengo a solucionar ningún problema esta noche", por lo que muy fácil no lo ponía.

Carmen Borrego en '¡De viernes!'

Cuando llegó el turno de su hijo, él, junto con su versión de los hechos, reiteraba lo que ya había expresado en otras ocasiones: "Hay una cosa que no me ha gustado durante todo este tiempo.", decía Almoguera. "Eso no es verdad,", añadía el sobrino de Terelu Campos

Pero no fue esto lo único que Almoguera dijo, ya que reveló un dato que no se sabía acerca del proceso de acercamiento, o distanciamiento, entre madre e hijo. "Propuse buscar un mediador, un profesional, para sentarnos y hablar de este tema con él", desveló, a lo que su madre se quedó ojiplática y completamente sorprendida desde la sala VIP en la que estaba. Al parecer, fue idea de José María el ir a un profesional para intentar solucionar todo de forma privada. "No se terminó la sesión, pero fuimos", añadía el nieto de María Teresa Campos, que aseguraba que lo había hecho tras el nacimiento de su hijo Marc para "intentar solucionarlo".

La crítica no acaba

Finalmente, ambos se negaron a fundirse en un abrazo a modo de reconciliación ante las cámaras, ya que José María prefería entrar en contacto con su madre fuera del plató. Pese a haber sido revestido como un encuentro para acercar posturas, este proceso no ha dejado de ser criticado por ciertas personalidades, como por ejemplo Paola Olmedo, exmujer de Almoguera, la cual no está de acuerdo con que estos problemas se mediaticen. "Creo que hay cosas que hay que tratar en privado. Estoy totalmente de acuerdo de que hay que hablar, pero este no creo que sea un medio para hablarlo", pronunciaba la esteticista previamente en 'TardeAR'.