Por Pablo Fernández Pérez |

Los problemas familiares del clan Campos llevan en el ojo del huracán unos meses, desde que José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, distanciaron su relación. El vínculo entre ambos parecía lejos del acercamiento, pero en la entrevista que Almoguera ha concedido a '¡De viernes!', parece que, al menos él, está dispuesto a arreglarlo. Sin embargo, Carmen no parece que lo tenga tan claro.

Terelu Campos y José María Almoguera en '¡De Viernes!'

En la entrevista, en la que José María aclaraba una serie de aspectos con respecto a unas declaraciones de su exmujer, también le preguntaban acerca de"Tengo que sanarme, volver a ser yo, sanar lo que he vivido y, una vez esté sano, volver a tener ciertas cosas", respondía Almoguera. Lo inesperado fue cuando aseguraba que"Yo no soy quién para privar a mi hijo de estar con su abuela".

Cuando esto sucedía, el plató ardía en aplausos, pero la situación se volvía a tensar cuando Carmen Borrego entraba en línea telefónica a responder a su hijo: "Tenemos muchas conversaciones pendientes, muchas cosas que hablar. Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me acaba de hacer", comenzaba a decir la pequeña de las Campos. "Hablo con mucho dolor. No sé si habrá solución a todo lo que ha ocurrido, pero mi lugar de madre siempre estará aunque me hayan hecho mucho daño", continuaba.

También insistía en que no era el momento para hablar todo lo que tenían que hablar, y añadía que nunca había hecho mención a "todo el daño que se le había hecho". "Agradezco enormemente que me tienda la mano como abuela. Yo me he podido equivocar, ya lo he reconocido, pero creo que queda mucho por hablar y entender. Y eso sí, nunca públicamente", aseguraba Carmen. Borrego parecía hacer hincapié en que no solo era ella quien tenía que pedir perdón. "Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio", sentenciaba.

Reacciones en redes

"Miro al cielo, veo a mi madre... Alucinaría con lo que está pasando esta noche, no lo entendería", añadía Carmen refiriéndose a María Teresa Campos. En este momento, Terelu Campos cortaba la conversación de raíz: "Deberías quedarte con lo positivo". Por su parte, José María, tras un largo silencio en toda la llamada, le decía a su madre que hablarían para ver "cómo lo hacían". De seguido, se acababa la controvertida llamada que no ha pasado desapercibida entre los espectadores del programa, que aseguraban que Carmen Borrego estaba "muy perjudicada".

José María no se lo esperaba

Una vez terminada la conversación, preguntaban a Almoguera cómo se había sentido, a lo que él respondía: "No me esperaba este tono, pensaba que se iba a poner contenta, creo que no tiene sentido haber entrado así". No obstante, afirmaba que no se lo iba a tener en cuenta a su madre porque era una llamada desde el dolor y aseguraba que no estaba siendo una buena noche para ella. "De momento, lo único que vamos a hacer es buscar la manera de que ella disfrute de su nieto, hasta ahí", concluía el nieto de Campos.