'¡De viernes!', obligados a mover a una señora del público que se durmió en vivo

Por Almudena M. Lizana |

El 4 de octubre de 2024, '¡De viernes!' reunió a Terelu Campos y a José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en su plató con motivo de la primera entrevista en televisión de este último. El reencuentro entre tía y sobrino o la llamada sorpresa y polémica de la propia Carmen Borrego han llamado la atención de los espectadores del programa, pero un detalle entre el público del plató tampoco pasó inadvertido.

'¡De viernes!' tras cambiar a la mujer del público

Y es que durante casi la primera hora de programa,. De hecho, se le llegó a ver en varias ocasiones totalmente dormida, por lo que el programa tuvo que intervenir en una de las publicidades.

"La mujer que se durmió en la grada del plató de 'De viernes' me representa. Esto con el 'Deluxe' de La fábrica de la tele no pasaba", escribía un usuario de Twitter, aunque lo cierto es que sí ocurría, ya que incluso Lydia Lozano se quedó dormida durante una entrevista en 2016. "Me quedo hasta yo, este chico tiene horchata en las venas", reaccionaba otro, alegando que la entrevista de Almoguera no estaba siendo muy entretenida para su opinión.

La mujer que se durmió en la grada del plató de #DeViernes me representa. Esto con el Deluxe de @fabricantestv no pasaba pic.twitter.com/37HtfW5G9U — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) October 4, 2024

Me quedo hasta yo, este chico tiene horchata en las venas, aquí corta y pincha la Tita y la primi, hasta la la mamá Borrego tiene que bendecir el agua para coger valor y hablar despacito, y doña Terelu le da cuelga rápido y ya te leeré la cartilla si se nos acaba el business — VaASerQueSi (@MachAurora) October 5, 2024

Cambio en el público

El programa, producido por Mandarina, no tardó en reaccionar a los comentarios de los espectadores que se habían percatado de la mujer que se había quedado dormida en el público. Por eso, '¡De viernes!' despertó a la señora y le cambió de sitio, ubicándola en otro lugar del público donde las cámaras no pudieran captarla.