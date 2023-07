Por Redacción |

Tras la cancelación de 'Sálvame', Telecinco continúa cayendo en preocupantes datos de audiencia que le impiden salir de la crisis que atraviesa. La asentada tarde de la competencia, unida al escaso consumo televisivo durante la temporada estival y el listón dejado por el formato de La Fábrica de la Tele están imposibilitando que las apuestas de Mediaset España obtengan los resultados esperados. Ni 'Mía es la venganza' ni 'Así es la vida' han logrado aprobar con nota en sus primeras semanas de vida, de hecho han marcado mínimo en los últimos días.

Suso Álvarez en 'Así es la vida'

Esta situación ha provocado que. Aunque el objetivo era cerrar totalmente aquella etapa y dejar claro el cambio de rumbo del grupo de comunicación,. En la misma cadena y a la misma hora, pero en distinto programa. No ha sido como copresentadora, colaboradora o invitada, peroen el magacín de Cuarzo (Banijay Iberia).

Durante la emisión de este lunes, 10 de junio, 'Así es la vida' se hacía eco de un información desvelada en 'Fiesta' sobre la supuesta crisis matrimonial de Belén Esteban y Miguel Marcos. Suso Álvarez fue el encargado de desmentir esta noticia tras hablar con la protagonista de la historia: "Me ha confirmado rotundamente que no hay crisis entre ella y Miguel, me ha sabido mal verla triste porque su madre Carmen nos ve y puede llegar a pensar que es cierto, me gustaría decirle que esté tranquila". "Le conozco, a él y a su grupo y es súper sano, están todos casados y ninguno va de ese estilo", añadió el colaborador sobre la supuesta conversación que tuvo Miguel con una chica en una discoteca.

Ángel Portero pone en duda la relación

Aunque Antonio Sánchez Casado también desmintió la crisis tras hablar con la colaboradora de 'Sálvame', Ángela Portero siguió sembrando la duda sobre la situación de la pareja: "Analizando, hay una serie de cosas que llaman la atención". A la periodista le resulta extraño que Belén Esteban viajase a Canarias el día del cumpleaños de su marido y que no le felicitara públicamente. "A mí sí que hay cosas que me extrañan y también sé que hay agencias detrás de ese tema desde hace tiempo", asegura. ¿Seguirá recurriendo Telecinco a los protagonistas de 'Sálvame'?