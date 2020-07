Belén Esteban, condenada a pagar 10.000 euros a Ángela Portero por lo que insinuó en 'GH VIP 3'

La enemistad entre Belén Esteban y Ángela Portero no es ningún secreto, tratándose de una mala relación desde que convivieron en Guadalix de la Sierra como concursantes de 'GH VIP' en 2005. La colaboradora de 'Sálvame' realizó dentro del reality unas declaraciones que no sentaron nada bien a la periodista, de quien dijo que había llevado una vida poco sana dando a entender que había consumido estupefacientes.

Desde que Portero salió de la casa, no dejó de protagonizar titulares en prensa con citas como "No quiero ser amiga de Belén, me debe una explicación de algo muy grave que ha dicho", "Belén Esteban me ha apuñalado por la espalda" o "Yo no dormiría si estuviera en tu lugar". La periodista interpuso una querella contra la que fue su compañera por atentar contra su honor y, tras cinco años de proceso jucidial, ya hay una sentencia.

El juzgado número 3 de primera instancia ubicado en Pozuelo de Alarcón ha condenando a Belén Esteban al pago de 10.000 euros por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad Ángela Portero, según informa La Razón, medio en el que trabaja actualmente la periodista. Este medio, ha hecho pública la sentencia en la que se informa de todos los hechos:

Esta es la sentencia

En el año 2015 la Sra. Portero y la Sra. Esteban, participaron en 'GH VIP', producido por Zeppelín y emitido por la Cadena Telecinco. El programa consistía en una convivencia 24 horas, durante mes y medio, bajo la continua grabación de cámaras de TV. La Sra. Esteban vertió en dicho programa una serie de comentarios con la intención de menospreciar a la Sra. Portero. Los comentarios, injurias y calumnias, tuvieron una gran repercusión en las redes sociales y los medios de comunicación.

Los hechos ocurrieron el 15 de febrero de 2015, la Sra. Esteban, insinuó en el citado programa que Ángela Portero consumía drogas, al igual que mucha otra gente de TV. Dicha conversación fue retransmitida en directo, en el canal 24 horas e inmediatamente subida a internet y a las redes sociales, lo que provocó que numerosos medios se hicieran eco de la noticia. La Sra. Portero no pudo conocer los hechos, ni su repercusión mediática, hasta que salió del programa (El 19 de marzo de 2015). Ángela lo puso entonces en manos de su despacho de abogados, que interpuso una demanda contra la Sr. Esteban por vulneración de derecho al honor y a la intimidad.

El día 10 de marzo de 2020, se celebró el juicio en el Juzgado Nº3 de primera instancia, de Pozuelo de Alarcón, uno de los testigos convocados, Aguasantas manifestó que, efectivamente, la Sra. Portero, fue vetada en diversos programas de Tv, en los que hasta ahora había sido colaboradora habitual, a raíz de las declaraciones que vertió Belén durante la convivencia de GH Vip, y aunque le pidió disculpas en privado, el daño, ya estaba hecho. El fiscal, pidió una condena para la Sra. Esteban, por vulneración en intromisión del derecho fundamental al honor y a la intimidad, esta semana los juzgados le han dado la razón a la Ángela Portero, condenando a Belén Esteban a resarcir todos los daños con una indemnización y haciendo pública la sentencia en los medios de comunicación para así poder restaurar de alguna forma el derecho al honor de Portero.