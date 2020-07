Jorge Javier Vázquez insinúa que Pedro Sánchez le envió un mensaje tras su bronca con Belén Esteban

Si hay una bronca televisiva que sin duda ha marcado la última temporada televisiva esa es la que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban a raíz de la gestión de la crisis por parte del PSOE. Ambos vivieron un gran enfrentamiento en 'Sábado deluxe' que terminó con el presentador abandonando el programa y con ambos reconciliándose días después en directo, en una 'Cumbre de la paz' organizada por 'Sálvame'. Pues bien, de ello y de mucho más ha hablado el propio Vázquez en una extensa entrevista que en el espacio radiofónico 'El món a RAC 1'.

Jorge Javier Vázquez

El presentador no ha dudado en lanzar un nuevo zasca a Belén Esteban en referencia a este rifirrafe entre ambos, afirmando que el comentario que esta hizo sobre sus amigas y sus viajes en Metro "implica un grado de desconexión muy tremendo con el mundo real". Vázquez no entiende que esta lo dijese "como si fuese algo raro (...) porque todo el mundo va en Metro". El presentador ha querido además defender que "aunque yo vivo en una realidad distinta, sí conozco lo que sucede en la calle, lo que se cobra (...) mis hermanas lo viven, una de ellas trabaja de cajera en un Carrefour, por ejemplo". Además, ha explicado que en referencia al virus, evidentemente él ha sido muy consciente de lo que ha pasado, por sus hermanas y por su madre, "que tiene 80 años y aunque ella es vitalista (...) y nunca se queja, es una persona mayor de riesgo".

"El franquismo está muy vivo"

A raíz de su disputa con Belén Esteban y también la que vivió con Antonio Montero, afirmando que 'Sálvame' es un programa "de rojos y maricones", Vázquez es consciente que puede recibir insultos y desprecios por una parte de la población que tiene una ideología más radical o de derechas. "Ha salido gente agazapada (...) que ahora tienen una excusa maravillosa para salir (...) es gente que siempre ha estado ahí pero escondida y ahora han salido porque ciertos partidos políticos que le han dado rienda suelta, que les animan", afirma este, quien confiesa que "me he ha llamado la atención que el franquismo siga tan vivo, no era consciente". "Lamentablemente va a seguir durante muchos años más (...) porque la gente de mi generación son padres (...) y van a inculcar a sus hijos su ideología", añade respecto a este asunto. Vázquez además es consciente que para evitar problemas, "sé que hay ciertos sitios en los que no es conveniente pasar a ciertas horas de la noche", por ello no ha dudado en hacerlo en los últimos meses.

Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez

El presentado tampoco ha dudado en mojarse respecto al pepel que ha tenido la monarquía y de Felipe VI en particular en esta crisis. "No está ni se le espera. ¿Alguien espera algo de Felipe VI? Por mucho que haga, no creo que la monarquía tenga el papel que tenía antes (...) ahora habla el Rey y nos da igual (...) ahora tenemos la libertad de decir que no nos gusta, de pensar que está alejado de la realidad, de afirmar que estamos desencantados con él y su padre", afirma, quien además se muestra feliz que "estemos en un momento muy interesante en el que hemos crecido y ya no nos tragamos nada".

¿Llamada de Pedro Sánchez?

En cuanto al terreno más puramente político, Jordi Basté y sus colaboradores han recordado la mítica llamada de Pedro Sánchez a 'Sálvame' en directo y por ello se han interesado en si el presidente del Gobierno le llamó tras la bronca con Belén Esteban. "Hablar no", ha respondido el catalán entre risas, mientras el presentador del espacio radiofónico seguía insistiendo en que entonces sí había recibido un mensaje de texto por ejemplo, algo que Vázquez no ha querido negar, mientras seguía diciendo que "hablar, no hablamos". ¿Ha recibido un mensaje en WhatSapp por parte del socialista?

El zasca a Pablo Casado

Sin duda, es lo que ha dado a entender Vázquez, quien además se ha mostrado tremendamente orgulloso de ser votante del PSOE. "No solo no molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos", ha afirmado, confesando que "estoy feliz con este gobierno". Además, no ha dudado en lanzar un sonoro zasca al Partido Popular afirmando que "n puedo imaginar un país gobernado por Casado. Pero puede suceder porque en Madrid está Isabel Díaz Ayuso".