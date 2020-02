Belén Esteban, muy molesta por los comentarios de la prensa sobre ella tras el fallecimiento de Fran Álvarez

Belén Esteban ha regresado a su puesto de trabajo en 'Sálvame' tras más de una semana de ausencia en los que se ha mantenido totalmente al margen de la vida pública. La colaboradora tenía una escapada ya preparada con su marido Miguel Marcos, pero justo dos días antes de su partida trascendió a la prensa el fallecimiento de Fran Álvarez, su exmarido. Una coincidencia de eventos que han sido una cóctel de emociones para la Princesa del Pueblo.

Belén Esteban explica su enfado en 'Sálvame'

En su regreso al programa, como era de esperar, se le preguntó acerca de todo lo que ha pasado estos días. "Yo ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar", le aclaraba desde el principio a Carlota Corredera, "lo único que quiero decir es que por respeto tanto a él, como a su familia ni se me ha pasado por la cabeza decir absolutamente nada". Con estas palabras Belén Esteban dejaba muy claro la intención que ha mantenido todos estos días respecto al tema, y pese a todas las suposiciones que se han hecho de ella en la prensa.

Criticada por su actitud y estilismo

Cabe recordar que el pasado día 10 fue el último día en que fue vista en público Belén Esteban, exactamente un día después de la triste noticia. En las fotografías realizadas por la prensa gráfica, esta aparecía haciendo vida normal, algo por lo que fue duramente criticada por muchos. "Fui a comprar el pan y a tomarme mi café como hago todos los días", quiso especificar la de Paracuellos en 'Sálvame'. "Luego me fui con mi marido Miguel a unas vacaciones que ya tenía programadas, ¿también es malo?", recalcaba muy enfadada. Seguidamente remataba sus palabras: "Que la gente venga a mi casa y me lleve la vida". En esta misma línea, no quiso dejar pasar la oportunidad de puntualizar que se la critica por cada detalle, en este caso, la ropa que llevaba puesta esa mañana: "Llevaba un chándal, la próxima vez lo que tienen que hacer es venir a mi casa y escogerme el estilismo, que ya es muy fuerte".

Molesta y cohibida

En 'Sálvame' también se habló del momento en el que llegó de sus vacaciones y se encontró con prensa en la puerta de su casa, periodistas con los que no quiso hablar, por ello estos no dudaron en preguntarle a su marido. "¿Alguna vez se ha pronunciado Miguel?", se preguntaba molesta la colaboradora por el acoso al que le están sometiendo ya con todo este tema. "Pero si he estado de vacaciones y me daba miedo hacer cosas por si me grababan, ¿eso es justo?", así concluía Belén Esteban sus palabras, llenas de enfado e incomprensión respecto al trato que recibe por parte de la prensa haga lo que haga.