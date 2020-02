Belén Esteban pone fecha a su regreso a 'Sálvame' tras la muerte de Fran Álvarez

Belén Esteban no ha realizado ninguna aparición pública desde el pasado 10 de febrero, cuando fue captada por la prensa gráfica en la calle, aunque en esa ocasión prefirió no dar ninguna declaración y es que el día anterior se había anunciado la noticia del fallecimiento de su exmarido Fran Álvarez. Del mismo modo, también ha estado desaparecida de sus redes sociales, en las que no ha posteado nada ni ha respondido a ningún tipo de comentarios. Pero la cosa no quedaba ahí y es que la colaboradora de 'Sálvame' también hacía un parón en su trabajo para ausentarse durante unos días, unos días libres que tal y como se confirmó, no estaban solicitados por el adiós a Álvarez.

Última aparición de Belén Esteban el día 10 de febrero

Pues bien, la vuelta de Belén Esteban a la pequeña pantalla ya tiene fecha confirmada, y es que será este miércoles 19 de febrero el día que reaparezca en el programa en el que colabora, según ha informado la revista Semana. Tras una semana y dos días de ausencia en las que se ha mantenido totalmente al margen de opinar sobre la muerte de su exmarido, vuelve a su puesto de trabajo. Por ahora es una incógnita si hablará del triste adiós del que fuese su esposo aunque no sorprendería que sí hable públicamente de ello y de lo que ha hecho estos días y es que la Princesa del Pueblo ha realizado un breve viaje con su marido Miguel Marcos.

Estas vacaciones ya estaban programadas previamente al inesperado fallecimiento de Álvarez. Al desconocer este viaje programado, muchos creyeron que la ausencia de la colaboradora del magacín que produce La Fábrica de la Tele era debido al triste incidente, algo que no era así. Pocos días después de lo sucedido, Antonio Rossi fue el encargado de desmentirlo en 'El programa de Ana Rosa'. Aclaró que ya tenía unas vacaciones concedidas e igualmente Belén Esteban no iba a estar en plató durante unos días:"Curiosamente ha coincidido con esto", añadió.

Sin captar la atención

Aunque desde la separación Belén Esteban y Fran Álvarez no tuvieran ningún tipo de contacto, ella quedó destrozada tras la triste noticia, y es que no hay que olvidar que ambos compartieron sus respectivas vidas durante más de cinco años. Tras el fallecimiento, la de Paracuellos se ha querido mantener en un segundo plano en todo momento para no captar la atención demasiado en este caso. Por ello, decidió no acudir ni al tanatorio ni al entierro, simplemente se limitó a enviarle un mensaje a la que en su día fuese su cuñada. Cabe recordar además que Esteban tampoco tenía buena relación con la familia de él, por lo que parecía evidente que no iba a personarse en el lugar.