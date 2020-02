Antonio Rossi da el motivo real de la ausencia de Belén Esteban en 'Sálvame' tras la muerte de Fran Álvarez

El pasado domingo 9 de febrero conocimos que Fran Álvarez, el que fuese exmarido de Belén Esteban, había muerto. Después de no acudir a su puesto de trabajo, todas las alarmas saltaron y fue entonces cuando un compañero acudió a su hogar para saber lo que estaba pasando y allí se encontró su cuerpo sin vida. Por ahora se desconoce la causa exacta de su fallecimiento ya que se está a la espera de los resultados de su autopsia, pero, tal y como se explicó ese mismo domingo en 'Viva la vida' (Telecinco), Álvarez no estaba atravesando un buen momento ya que estaba en proceso de desintoxicación en un centro de Burgos.

Esta noticia ha sorprendido a todos, incluida a su exmujer Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' no ha aparecido en su programa pero la prensa gráfica sí ha podido captar imágenes suyas en la calle, saliendo y entrando de su hogar. La Princesa del Pueblo reapareció totalmente vestida de negro, on gafas de sol y con un semblante muy serio. Precisamente, fuentes cercanas a esta han confirmado que se encuentra totalmente "destrozada" tras la inesperada noticia. Pese a que entre ellos no existía a día de hoy ningún tipo de relación, pese a los 5 años que estuvieron juntos casados, parece claro que Belén sí guardaba cariño al que fue uno de los hombres de su vida.

Se mantiene en un segundo plano

Pues bien, muchos creían que su ausencia en 'Sálvame' venía debido a esta pérdida. No eran pocos los medios que apuntaban a que la colaboradora había optado por ausentarse de la pequeña pantalla para evitar hablar de la triste noticia, algo que en 'El programa de Ana Rosa' este miércoles 12 de febrero se desmintió tajantemente. En el magacín que conduce Ana Rosa Quintana se emitió primero un reportaje en el que se contextualizó el tema, explicando que Belén Esteban se había querido mantener en un segundo plano en este asunto, por ello no había acudido al tanatorio ni al entierro de Fran Álvarez y había optado por enviar un afectuoso mensaje a su hermana dándole el pésame.

Paralelamente, y ya en plató, el periodista Antonio Rossi defendió la ausencia de Belén Esteban en el tanatorio ya que, tal y como contó, "no pinta nada ya que la relación con la familia no era buena. Yo creo que hace lo correcto apartándose". El colaborador también contó que "los días que está fuera de la televisión los tenía ya programados de antes. No ha dejado la pequeña pantalla por este suceso, ya estaba planeado que no iba a acudir a su programa estos días y curiosamente ha coincidido con esto". Por su parte, Alessandro Lequio, también colaborador de 'El programa de Ana Rosa', discrepó con Rossi y afirmó que "yo sí habría ido, no la juzgo, pero digo lo que hubiese hecho yo".