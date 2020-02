Belén Esteban responde tajante a Alicia Senovilla: "Cariño, deja de hablar de mí"

Belén Esteban ha reaccionado de forma tajante en 'Sálvame' a las últimas declaraciones de Alicia Senovilla. La expresentadora de Antena 3 ha asegurado en una entrevista a la revista Lecturas que el éxito de la "reina del pueblo" se debe, en parte, a ella: "Todavía estoy esperando a que me dé las gracias por ayudarla a entrar en televisión", ha reprochado tras tratarla "como una hermana" y no recibir nada a cambio. Cabe recordar que Esteban dio sus primeros pasos en televisión en 'Como la vida', magacín matinal de Antena 3 con Senovilla como presentadora.

Belén Esteban responde a Alicia Senovilla

La periodista, que últimamente ha participado en el programa asegura que fue la primera en entrevistar a la colaboradora y cree que es su "madrina televisiva". No obstante, Belén Esteban ha afirmado en Telecinco que fue María Teresa Campos la primera en concederle una entrevista y que fue una productora la que le contrató, no una periodista. "Cuando me he perdido, siempre me he encontrado, no te preocupes", ha remarcado la ganadora de 'GH VIP'.

La colaboradora también ha matizado que la relación entre ambas empezó a torcerse desde que se negó a que el exmarido de Alicia Senovilla fuese su representante. "Cariño, deja ya de hablar de mí, porque cada cierto tiempo sacas mi nombre a pasear. Habla de tu vida y que te vaya todo bien", le ha respondido de forma contundente, sin dejar de recalcar que llevan 16 años sin verse.

La entrevista en Lecturas

Tras su comentada entrevista en Lecturas, en la que Senovilla desgranaba los momentos álgidos y también los más dolorosos de su vida profesional, Belén Esteban le ha lanzado un dardo envenenado: "Entiendo que en el mundo profesional no te vaya bien, y no me alegro, pero si con esta exclusiva hablando de mí has ganado dinero, por una parte me alegro", ha sentenciado la colaboradora de 'Sálvame'.