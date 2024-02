El guiño de Inés Hernand a 'La Mesías' en plena semifinal 2 del Benidorm Fest

Por Beatriz Prieto |

A pesar de no ser presentadora de esta edición del Benidorm Fest, Inés Hernand volvió a tener presencia en la segunda semifinal, al igual que en la primera. Una breve intervención que arrancó al más puro estilo de 'La Mesías' y en la que Ana Prada le devolvió algunas pullitas a modo de respuesta a las que Hernand lanzó el pasado martes.

Inés Hernand y Ana Prada en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2024

Después de la actuación de Íñigo Quintero, uno de los invitados de la noche,, más concretamente del grupo Stella Maris, algo que fue ya muy comentado en redes. "Querido creyente, querido seguidor, querido eurofan: hola,", declaraba la presentadora, haciendo los gestos de la ficción de Movistar+.

"Aunque podemos salvarlo. Benidorm Fest, Benidorm Fest, Benidorm Fest...", continuaba Hernand, en un "éxtasis" que se vio interrumpido por la intervención de Prada, con una pulla directa a las palabras que su compañera le dedicó en la segunda semifinal. "¡Inés, llamando a Tierra! ¿Otra vez que no me has visto? Claro, como voy discreta...", lanzaba la presentadora de la preselección. "Es como vas de negro, yo qué sé... soy una nostálgica", respondía Hernand.

Inés Hernand a Jorge: "Tu cara me sauna"



"Tienes un programa"

"Qué da igual, Inés. Yo estoy superfeliz por ti, tienes un programa. Y en late night, que tiene menos presión que en prime time, esto es una presión, que además el nuestro es cortito, que así el mensaje llega más directo", añadía Prada. "Cortito y al pie", añadía Hernand, antes de hablar de su programa del late night junto a Aitor Albizua, donde recibirían a los clasificados tras la semifinal.

Asimismo, la presentadora no desaprovechó la ocasión para lanzar una pulla política al mencionar a su también compañera Soraya Arnelas, "la buena": "Que no Sáez de Santamaría. Soraya Arnelas, the good one". Una breve intervención que Hernand remató con un chiste hacia Jorge González, al que lanzó "tu cara me sauna" en referencia a su acalorada actuación y su participación en 'Tu cara me suena'.