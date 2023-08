Por Laura Franco Betancurt |

La periodista Berta Collado ha compartido este sábado una desagradable anécdota de índole machista a través de un hilo en Twitter. Cabe destacar que en los últimos días no han parado de sucederse las críticas al Presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por su cuestionable beso sin consentimiento a la futbolista Jennifer Hermoso, situación por la que la colaboradora de 'Zapeando' quiso compartir su experiencia y su opinión.

Berta Collado en 'Zapeando'

"Estos días, no se me va de la cabeza, arrancaba Collado. "Hace años, haciendo mi trabajo, en este caso un reportaje, cierto presidente de un club de fútbol. Me quedé K.O", relató la periodista. Además, la manchega reconoció que optó por callarse ya que en aquella época ese trato estaba más "normalizado": "No supe reaccionar y lo peor,

Collado proseguía con su discurso agregando que lo sucedido con Rubiales es "un ejemplo deleznable de lo que hay que cambiar desde dentro". La manchega también quiso dar las gracias a las Campeonas del Mundo por su reacción ante el gesto de Rubiales con Hermoso: "Habéis gritado por muchas. Nos habéis hecho gritar a nosotras. Habéis nombrado a las cosas como lo que son". Asimismo, la periodista ha querido dejar claro que "la intención de sus tweets no es señalar a una persona en cuestión ni mucho menos", sino que considera que ahora es "plenamente consciente de algo con perspectiva del tiempo".

Hace años,haciendo mi trabajo,en este caso un reportaje,cierto presidente de un club de fútbol contestò a mi pregunta haciendo referencia a mis https://t.co/g6incnnvFG quedé K.O.

No supe reaccionar y lo peor,casi tuve que normalizar algo que en mi fuero interno era innormalizable — Berta Collado (@colladoberta) August 26, 2023

Habéis gritado por muchas. Nos habéis hecho gritar a nosotras. Habéis nombrado a las cosas como lo que son. Nos habéis eliminado culpas. Nos habéis seguido quitando miedos. Os habéis creído a vosotras mismas, sin condición. Nos habéis hecho seguir creyendo. — Berta Collado (@colladoberta) August 26, 2023

Sé que afortunadamente hoy en dia, esa situación que viví y que vivimos muchas, se gestionaría de otra manera. Por eso cada paso es tan importante y por eso me siento orgullosa. Pero mucho. Y agradecida. — Berta Collado (@colladoberta) August 26, 2023

"Habéis gritado por muchas"

Collado también puso en relieve el apoyo público de todos aquellos que se han pronunciado contra el comportamiento machista de Rubiales. De hecho, la colaboradora de 'Zapeando' ha concluido su hilo con una mención especial al futbolista Borja Iglesias, quien decidió renunciar a la Selección hasta que no se tomasen medidas contra el directivo. "Debería ser lo normal pero es que tengo que mencionar a Borja Iglesias porque es de los pocos que ha movido ficha. Personalmente, gracias. Eres enorme", añadía la manchega.