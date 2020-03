Bertín Osborne, sobre el coronavirus: "Los españoles están muy por encima de aquellos que nos dirigen"

Bertín Osborne no suele prodigarse en redes sociales, pero cuando lo hace no pasa desapercibido. Tras semanas de silencio, el presentador de 'Mi casa es la tuya' se ha pronunciado sobre la crisis del coronavirus poniendo en valor el trabajo de los sanitarios y las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, ha lanzado una pulla directamente al Gobierno.

"Hola a todos. Hoy no estoy aquí para criticar a nadie ni a nada porque ya habrá tiempo cuando pase este desastre para pedir responsabilidades a todos aquellos que hayan hecho de esta pandemia una catástrofe", ha comenzado apuntando desde su domicilio. "Estoy aquí para deciros que somos un país grande", afirmaba después.

Osborne ha recordado al personal sanitario que estos días trabaja sin descanso en la primera línea contra la pandemia y escasos medios de que disponen para ello. "Cuando veo en la televisión a esos sanitarios envueltos en bolsas de basura para evitar los contagios, más que vergüenza, que también nos produce vergüenza a muchos, yo lo que veo es un país grande", ha reivindicado. También se ha referido a las iniciativas de los vecinos que salen cada tarde al balcón para agradecer la labor de los trabajadores esenciales. "Cuando ves a toda esa gente en los balcones tocando la guitarra, cantando, animando a los vecinos, yo lo que veo es un país grande".

Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser español pic.twitter.com/T68ktqFPFH

Osborne también siente orgullo cuando ve "a las Fuerzas Armadas hacer un hospital inmenso en horas", citaba sobre la operación militar desplegada en IFEMA (Madrid). "Fuerzas Armadas a las que les han pedido que no fueran a una parte de España porque a lo mejor les infectaban, han ido y lo que han hecho es desinfectarles. Cuando ves a la Guardia Civil y a la Policía Nacional intentando evitar que nos contagiemos, arriesgando ellos mismos su salud, eso demuestra que somos un país grande", recalca el presentador.

Para terminar, un recado al Gobierno de Pedro Sánchez: "Lo único que quiero es felicitar a los españoles, que están muy por encima de aquellos que nos dirigen circunstancialmente. Gracias. Somos un país enorme y quiero brindar por todos los españoles que seguimos en casa como uno solo ayudando a que esto se acabe cuanto antes, a pesar de todos los que nos dirigen".

Como suele ocurrir cuando el cantante se pronuncia en redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. Buena parte de los usuarios recordaban el pasado de Osborne, que en 2003 fue condenado por fraude fiscal. En 2016 liquidó su deuda con Hacienda, de 5 millones de euros. "Menos orgullo vacío y más tributar aquí y apoyar políticas sociales", reclamaba un internauta. "Menos bandera y mas euros para la sanidad", criticaba otro en la misma línea.

Pues menos orgullo vacío y más tributar aquí y apoyar políticas sociales no neoliberales para que con los impuestos que no pagas esos sanitarios públicos puedan tener más medios.

So hipócrita...