Emma García y Bertín Osborne revelan en 'Viva la vida' la verdad sobre su presunta mala relación

Desde que Bertín Osborne fichase por 'Viva la vida' para encabezar la sección "30 años juntos" en la que el cantante repasa lo mejor de toda la historia de Telecinco, la polémica no se ha alejado de su figura. Muchos han acusado al artista de machismo por muchos de los comentarios que ha hecho en el formato mientras que muchos otros no han dudado en apuntar a su salida precipitada del espacio tras una presunta bronca con Emma García, presentadora del formato. Este domingo 26 de enero ambos decidieron aclarar juntos lo que realmente ha pasado entre ambos.

Bertín Osborne y Emma García en 'Viva la vida'

Antes de hablar, los responsables del programa emitieron un vídeo en el que se mostraron algunos de los titulares leídos en redes sociales. "Emma García sigue con frialdad con Bertín Osborne. La presentadora de 'Viva la vida' sigue manteniendo una cierta distancia con su colaborador estrella" podíamos leer en uno de los titulares mientras que en otro se leía: "Lío en Telecinco. Pelea entre Bertín Osborne y Emma García que termina con su fulminante despido". Paralelamente, el espacio mostraba algunos de los presuntos encontronazos entre ambos en directo o por ejemplo la primera entrevista entre ambos en el que el propio Bertín confesaba que tenía miedo "lo que iba a encontrarse" en el espacio.

Osborne: "Esas mierdas no las veo"

Pues bien, después de este recopilatorio ambos han querido dejar claro que no, es todo mentira. Osborne empezaba diciendo que la mayoría de titulares no los conocía ya que "estas mierdas no las veo" mientras que la vasca afirmaba que todo esto "es para descojonarse". "Menos mal que nos conocemos Bertín y que podemos hablar, que tenemos muy buena relación y que hemos vivido juntos estas semanas y sí, estamos ojiplácticos. ¿Cuándo te has sobrepasado conmigo? ¡Qué yo no me he enterado!", afirmaba riéndose Emma García, restándole todo el crédito a estas noticias. El presentador se mostraba también sorprendía y se resignaba a pensar que "no tendrán nada sobre lo que escribir y por eso se inventan tal cantidad de cosas".

Osborne ha contado que desde el primer momento, su compromiso con el espacio era el realizar la sección siempre que él pudiese ya que muchas veces tiene conciertos y le es imposible desplazarse hasta Madrid. "Por si no lo recuerdan, soy cantante. Hay fines de semana que hago conciertos y por eso no he venido", afirmaba el andaluz. Además, ha aprovechado la ocasión para contar que ahora se ausentará bastantes semanas del espacio ya que viaja a México a realizar una gira de conciertos ene l lugar. "No estamos peleados, si yo adoro a Emma, me voy porque tengo que cantar en México". Por último, Ema García ha querido zanjar la polémica afirmando que "a mí me han gustado muchos estos momentos que hemos vivido en el programa porque te he conocido más y me has gustado". Entre risas, ambos entonces han bromeado con el hecho que quizás muchos medios apuntan ahora a que hay un idilio amoroso entre ambos tras estas bonitas palabras.