Antena 3 rechazó la primera edición de 'Operación Triunfo', que iba a estar presentada por Bertín Osborne

El grupo musical Camela acudía este viernes 7 de febrero a casa de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', el programa de entrevistas emitido por Telecinco donde también hubo otros invitados como Nieves Herrero, El Arrebato y Andy y Lucas, entre otros. En la cocina hablaron sobre distintos proyectos que no llegaron a realizarse, como una posible colaboración entre Camela y Andy y Lucas. Fue entonces cuando Bertín reveló que Antena 3 no aprobó en su momento la primera edición de 'Operación Triunfo' ni a él como maestro de ceremonias.

Andy y Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

El presentador y cantante asegura que le propusieron conducir la primera temporada del ahora famoso reality show de Gestmusic: "Me lo cuentan y digo que es un pelotazo. Entonces llego a la cadena donde trabajaba y me dicen que no lo ven. Les dije que se pusieran gafas". Cabe recordar que en aquellos años Bertín Osborne estaba muy vinculado a la cadena privada, donde presentó programas como 'Lluvia de estrellas', 'Esos locos bajitos' o 'Se busca una estrella', todos ellos de la misma productora de 'OT'.

"Lo compró otra cadena de la competencia y arrasó", asegura el televisivo. Como, de hecho, así ocurrió. La primera edición del formato se estrenó en Televisión Española en 2001 y estuvo presentada por Carlos Lozano, convirtiéndose en un éxito sin precedentes. "Le dije (a quien había rechazado el programa) que se si se había comprado ya las gafas y ya no me renovaron. Por haberlo dicho en público, me echaron", lamenta.

Telecinco sí que probó suerte

Si bien Antena 3 dejó pasar la oportunidad, Telecinco sí que probó suerte con 'Operación triunfo', cadena en la que tuvo un éxito muy bueno. Sin embargo, su última edición en la privada no fue muy bien, tal y como ha confesado Josep Maria Mainat, uno de los padres del formato, en una entrevista con FormulaTV. Según él, la culpa no fue del programa, sino de cómo se trató. No obstante, prefiere no remover mucho el pasado y quedarse en el presente.