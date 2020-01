Bertín Osborne vuelve a rechazar entrevistar a Nicolás Maduro, a pesar de recibir una "desorbitada" oferta

Nicolás Maduro se ha declarado fan de varias producciones españolas, como 'Zapeando' o 'Aquí no hay quién viva'. Pues bien, por lo visto también lo es de 'Mi casa es la tuya', el programa de entrevistas que conduce Bertín Osborne para Telecinco y al que, al parecer, le hubiera gustado ir. El problema es que el presentador se ha negado en rotundo a abrirle las puertas de su casa y de su programa, tal y como sucedió el pasado agosto. Ahora, lo ha vuelto a intentar, pero se ha encontrado con una negativa aún más firme por parte del cantante.

Nicolás Maduro y Bertín Osborne

Tal y como ha informado Ok diario en exclusiva, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se ha vuelto a poner en contacto con Osborne para tramitar una entrevista con él. Lo ha hecho a través de un abogado que trabaja para el gobierno, en una llamada telefónica en la que se podía a escuchar al propio Maduro de fondo. "Bertín, hermano, te llamo de parte del presidente porque tiene muchísimo interés en que hagáis una entrevista con él", comenzaba la conversación.

Al parecer, el interlocutor afirmó ser consciente de que Osborne se ha expresado varias veces en contra del régimen bolivariano. También lo ha hecho su mujer, Fabiola Martínez, que es natural de allí. Aun así, el abogado le confesó que el presidente era muy fan de él y que le gustaría que le conociera en "La Casona", la residencia oficial de Maduro en Venezuela. "No puedo ver a este personaje porque es un dictador y está matando a su pueblo", contestó Bertín. Tras esto la llamada finalizó.

Una proposición "obscena"

Dos horas más tarde, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo abogado, para pedirle que reconsiderara la oferta. Esta vez, le habló de un "incentivo". Al parecer se trataba de una "desorbitada" cifra de dinero, que el presentador ha calificado de "obscena". "Si tenía alguna duda, ya no tengo ninguna. Ahora es cuando te digo que no", respondió, al parecer, Osborne. "No me voy a vender, mis principios son mis principios y no estoy dispuesto a entrar. Y menos, en un juego con dinero de por medio".

Además, el citado medio relata que el presentador llamó al consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, para informarle de la oferta y su correspondiente negativa. El ejecutivo ha respetado la decisión del presentador, a pesar de ser consciente de que la entrevista habría sido un "pelotazo televisivo".

Así lo fue la entrevista a Nicolás Maduro realizaba por Jordi Évole para 'Salvados', que lideró su noche de emisión con un formidable 18,5% y 3.545.000 de espectadores. De hecho, "Ultimatum a Maduro" le valió al espacio el premio Ondas 2019 a mejor programa de actualidad.