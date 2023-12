Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A lo largo de su larga trayectoria, Berto Romero ha aprovechado sus participaciones en la televisión, en la radio y en sus monólogos para contar las experiencias más raras y graciosas que ha vivido. En cambio, su anécdota más escatológica todavía no había visto la luz, aunque esto ha cambiado tras su visita al podcast "La Pija y la Quinqui".

Berto Romero en 'La resistencia'

Todo ha comenzado cuando Mariang Maturana le ha preguntado a Berto Romero por su etapa de estudiante viviendo en un piso compartido:, ha asegurado el cómico antes de comenzar a compartir la anécdota., ha explicado el humorista.

"¿Habéis visto un pepino de mar?", ha continuado el monologuista, quien también ha desvelado cómo lo hicieron: "Tuvimos que cortarlo con las tijeras de la cocina. Para trocearlo e intentar que se fuera". "Lo siento, yo creo que es lo peor que he contado nunca y no sé por qué he tenido que contarlo aquí. Es lo peor que he contado y que he cortado", ha terminado comentando Berto Romero.

Berto Romero, fascinado por el nuevo lenguaje

En su visita al podcast de Spotify, el presentador también ha hablado de las expresiones que utilizan las nuevas generaciones. "Me tiene fascinado. Qué giro más raro ha dado el lenguaje. No lo he visto venir. Esto no lo he visto venir. Hay expresiones que las escuchas y te suena, (...) pero esto es como aprender euskera". Además, Berto Romero ha confirmado que le encanta la frase "servir coño": "Esta también me tiene boquiabierto; me gusta muchísimo".