'Better Call Saul' activa una bomba de relojería antes de conectar con 'Breaking Bad'

'Better Call Saul' ha ordenado todas sus piezas para brindarnos uno de los desenlaces más inquietantes de la historia de la televisión. El final de la quinta y penúltima temporada ha culminado una impecable tanda de episodios, a lo largo de la cual Jimmy ha sido más consciente que nunca de la podredumbre moral que implica su transformación en Saul Goodman, Kim se ha desmarcado como una fuerza desconcertante, Mike ha tocado fondo y ha resurgido bajo las órdenes de Gustavo, y Nacho ha quedado atrapado en plena guerra entre Fring y Lalo Salamanca.

Lalo y Bolsa fingen una falsa paz ante Don Eladio

El décimo episodio de la quinta temporada, titulado "Imperdonable", ha llegado a España a través de Movistar+ con un cliffhanger brutal bajo el brazo. El capítulo arranca inmediatamente después del desmantelamiento de la amenaza de Lalo por parte de Kim, que ha asumido la voz cantante ante la mermada presencia de Jimmy, marcado todavía por su travesía por el desierto. El matrimonio decide instalarse en un hotel para ponerse a salvo y Jimmy tan solo se relaja un poco cuando Mike le asegura que Lalo será asesinado en su regreso a México... pero el líder del clan Salamanca no es tan fácil de engañar.

El vibrante villano encarnado por Tony Dalton regresa a su hogar acompañado de Nacho, con quien acude a una reunión en casa de Don Eladio. Como Jesse Pinkman en su día, Nacho se adentra en la finca del líder del cartel, solo que él asiste como futuro representante de la organización al otro lado de la frontera, ante la inevitable ausencia de Lalo al haber huido tras pagar su fianza. Al mismo tiempo, Mike y Gus están gestando el ataque a la casa de los Salamanca, para el que será fundamental la participación de Nacho. Tras unos momentos de tensión que 'Better Call Saul' alcanza con una naturalidad pasmosa, finalmente los asesinos a sueldo irrumpen para acabar con la vida de Lalo, pero al estilo del Chapo Guzmán, este escapa por un túnel. Después, regresa y acaba con todos los ejecutores de sus seres queridos menos con uno, al que obliga a comunicar que la misión ha tenido éxito.

De esta manera, Lalo podrá actuar como una amenaza silenciosa a lo largo de la sexta temporada, y, por encima de todo, cobra sentido uno de los momentos de 'Breaking Bad' que debían recibir respuesta en este spin-off. Cuando en el octavo episodio de la segunda temporada Walt y Jesse secuestraban a Saul, el abogado, desconocedor de la identidad de los enmascarados, inculpaba a Ignacio, pensando que se encontraba en las manos de un par de matones de Lalo. Ahora podemos empezar a comprender ese temor, aunque quedan trece episodios por delante para descubrir si realmente Lalo consigue salir con vida de 'Better Call Saul' para seguir atormentando a Jimmy.

Kim y Jimmy se resguardan en un hotel

¿Quién es Kim?

El otro giro a tener en cuenta ha sido el relativo a Kim, que tras renunciar a su puesto en Schweikart and Cokely para centrarse en casos con los que ayudar a la gente con menos recursos, ha sorprendido al público y a Jimmy con un plan que refleja su constante baile entre el lado luminoso y el oscuro: hundir la reputación de Howard plantando pruebas falsas para adelantar el cobro de la remuneración de Jimmy por el caso Sandpiper. Al escuchar esa estrategia, hasta el personaje de Bob Odenkirk queda pasmado, reconociendo los atajos morales que definen a Saul en su esposa, que desde el arranque de la serie se ha desmarcado por tener un código ético más infranqueable.

Ha sido a lo largo de esta temporada cuando Kim ha ganado una relevancia descomunal, consolidándose como el personaje más interesante de la serie y en un estudio fascinante sobre la corrupción moral, emergiendo entre las cenizas de un Saul fulminado en el desierto. El propio Bob Odenkirk ha reaccionado al protagonismo asumido por Kim en una entrevista concedida a Deadline. "Realmente no sabemos quién es Kim. Ha sido un interrogante que no ha parado de crecer y de volverse más misterioso en esta temporada," afirma el actor acerca del personaje de Rhea Seehorn, cuyo destino sigue siendo un enigma: "Ella es el misterio de la serie ahora. Hemos superado la idea de ver a Jimmy convertirse en Saul, ha sido un viaje maravilloso. Ahora la pregunta es: ¿quién es Kim?".

La posible muerte de Kim ha sobrevolado la quinta temporada de 'Better Call Saul' más que en ninguna otra. Su ausencia en 'Breaking Bad' hace pensar que podría ser una de las piezas que caigan durante la oleada de venganza de Lalo, pero Seehorn no tiene claro que Kim vaya a despedirse antes del final de la serie. "Antes pensaba que lo más trágico que le podía pasar es que muriera. Después empecé a pensar que la erosión de alguien ante tus ojos es incluso peor," asegura la actriz a The Hollywood Reporter. Por último, el cocreador Peter Gould ha avisado en declaraciones a Variety de que la vocación de Kim y Jimmy por estafar a desconocidos, la cual presenciamos en temporadas anteriores bajo los seudónimos de Giselle y Viktor, podría "convertirse en un problema", indagando en la personalidad autónoma de ella, ya que su funambulismo moral va mucho más allá de la influencia de su esposo: "Kim es la capitana de su propio barco. Y las acciones que lleva a cabo son su propia decisión, así que es una situación compleja."

El futuro de Nacho es incierto tras su traición a Lalo

La conexión definitiva

Ahora toca esperar al año que viene -si el coronavirus no provoca un retraso dramático- para adentrarnos en la sexta y última temporada de 'Better Call Saul', que tendrá que encajar sus engranajes con los de 'Breaking Bad' sin perder sus señas de identidad. Para ello, Gould ha conseguido que Vince Gilligan, responsable de la serie matriz, regrese a la sala de guionistas del spin-off: "Es maravilloso tenerle aquí para poder terminar la serie que empezamos juntos." Los dos creativos y el resto de su equipo tendrán que resolver el pasado y el futuro de Jimmy/Saul/Gene y explicar por qué Lalo, Nacho y Kim no aparecieron en 'Breaking Bad', sin que eso necesariamente implique que murieran.

Aparte de esos interrogantes, los guionistas de 'Better Call Saul' tendrán que decidir si un regreso de Walt y Jesse está justificado. "Tendremos que ver si acaba formando parte de nuestra historia," afirma Gould a Deadline, consciente de la dificultad de equilibrar la nostalgia con este inédito relato: "Si meter a Walt y Jesse resulta ser esencial para la historia, entonces por supuesto que nos encantaría traerles de vuelta. Bryan Cranston y Aaron Paul son dos de las personas más atareadas en el negocio del entretenimiento, así que esa es otra cuestión, si estarían disponibles o querrían hacerlo." En todo caso, no cabe duda de que el verdadero centro de atención de la temporada final de 'Better Call Saul' serán los personajes que la han habitado durante estos años. En palabras de Michael Mando, que da vida a Nacho, a TVGuide: "Todos los trenes van a colisionar, todo está a la luz y no hay lugar donde esconderse ni nadie a quien acudir. Es el momento más aterrador y emocionante de la historia." Y no podemos esperar a ser testigos de ese letal choque planeado paso a paso durante media década.