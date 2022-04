'Better Call Saul' desvela el destino de uno de sus protagonistas ausentes en 'Breaking Bad'

Esta noticia contiene spoilers

El tercer episodio de la sexta temporada de 'Better Call Saul', titulado "Entre la espada y la pared", se ha cobrado una importante baja. Antes de que arrancara esta entrega final, y prácticamente desde el inicio de la serie, aquellos personajes principales que no aparecieron en 'Breaking Bad' han estado con la guillotina sobre el cuello, y el primero de todos ellos en caer ha sido Nacho, quien, seguramente, era el que más papeletas tenía de no llegar a la época de apogeo de Saul.

Michael Mando en 'Better Call Saul'

Este magistral capítulo, que ya está disponible en Movistar+, ha arrancado con una secuencia tan hermosa como desconcertante, que no cobra sentido hasta que aparecen los créditos finales. En este arranque, se muestra una panorámica del desierto para acabar subrayando la presencia de una flor azulada y un cristal. Ambos elementos están relacionados con un Nacho que consiguió escapar del motel tras un frenético cara a cara con el clan Salamanca.

Antes de que den con él, el personaje interpretado por Michael Mando abandona el coche, se esconde en un depósito abandonado y, a lo "Apocalypse Now", consigue pasar inadvertido en una escena filmada con un poderío visual fascinante. Después, Varga encuentra cobijo en una gasolinera, donde, para variar, se topa con un alma caritativa que le permite llamar a su padre. Así pues, el fugitivo consigue despedirse de la persona que más le importa y después negocia con Gus Fring su sacrificio, siempre que su progenitor quede al margen.

Nacho, ensangrentado en 'Better Call Saul'

El momento adecuado

De vuelta a Nuevo México, Nacho, condenado a muerte, disfruta de su última cena y de un momento de camaradería con Mike, una de las pocas personas que han tratado de ayudarle durante su inclemente travesía en el mundo criminal. Sin embargo, ese apoyo no es suficiente para salvarle, ya que su muerte es esencial para que Fring pueda esquivar una guerra dentro del cartel y para que, como vimos en 'Breaking Bad', acometa su venganza sin precipitarse.

Aun así, Nacho no se ha despedido ciñéndose al guion de Fring. En vez de darle el gusto al dueño de los Pollos Hermanos de perder la vida a manos de uno de sus sicarios, como estaba previsto, Varga ha estallado contra Héctor Salamanca, se ha burlado de Fring y se ha liberado (literal y figuradamente) de la brida que le maniataba con un cristal, amenazando de muerte a Bolsa. En ese instante, Nacho tiene el poder, y sus dos exjefes le temen, pero no le queda otra que redirigir el cañón de la pistola para suicidarse. De esta manera, 'Better Call Saul' impacta con una muerte cruda y desgarradora, en la que al menos se ha permitido a Nacho, que siempre ha estado bajo el yugo de superiores despiadados, amenazar efímeramente el status quo de una organización que le ha machacado hasta llegar a este punto de no retorno.

Nacho retiene a Bolsa en 'Better Call Saul'

"Su actitud es muy valiente. No hay ni un atisbo de duda o arrepentimiento. Así que realmente estaba comprometido del todo con sacrificarse a sí mismo", ha comentado Mando a The Hollywood Reporter acerca de este adiós que, según él, es "lo más fiel que se podía hacer". De la misma manera, el guionista y director del capítulo, Gordon Smith, ha reflexionado sobre si este era el momento idóneo para sentenciar a Nacho: "Parecía que su suerte se había agotado, y esto le daba la oportunidad de marcharse bajo sus propias condiciones. Así que tenía sentido para la historia y para el personaje no sentir que estaba parasitando. Creo que te cansarías de verle tan solo huyendo y saliendo de problemas".

Además, el cineasta ha confirmado que la evocadora secuencia inicial, diseñada para mostrar que "Nacho se había ganado un descanso", está ambientada "en algún momento entre tres meses y varios años después". En cualquier caso, ese merecido descanso implica que la mención de Nacho con la que Saul trataba de zafarse de dos enmascarados (Walter y Jesse) que le habían secuestrado en 'Breaking Bad', no tiene tanta importancia como se ha dado en muchas teorías.

Nacho ya no podrá incidir en los diez episodios que restan para terminar el spin-off, que todavía tiene pendiente desvelar el destino de Kim, Howard y Lalo, los otros tres grandes nombres que no se dejaron ver en 'Breaking Bad'. Y si Nacho ha caído tan pronto, todos ellos están en constante peligro, así que estaremos muy atentos para comprobar quién sobrevive (si es que alguno lo hace) y para averiguar dónde se metieron mientras Saul revestía de oro su retrete y representaba legalmente a dos emprendedores de la metanfetamina.