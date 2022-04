Bryan Cranston y Aaron Paul aparecerán en la temporada final de 'Better Call Saul'

'Better Call Saul' ha logrado no ser un pozo de fan service de 'Breaking Bad'. En vez de imitar los giros y las dinámicas de la serie original, el spin-off liderado por Bob Odenkirk ha abierto su propio camino. Eso sí, lo ha conseguido expandiendo el universo creado por Vince Gilligan y reintroduciendo a personajes como Gus Fring o Mike Ehrmantraut y a otros más secundarios, como Lydia o Krazy-8. Por lo tanto, sin caer necesariamente en el servilismo puro y duro a los seguidores de la saga, la precuela se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha: conectar de forma natural con su precursora (o sucesora, según se mire).

Jesse y Walter vuelven en 'Better Call Saul'

A lo largo de sus cinco temporadas, 'Better Call Saul' ha ido plantando las semillas para acometer ese nexo, pero la pregunta que nos sobrevolaba a todos era si se produciría el regreso de los protagonistas de la serie original. Pues bien, ya hemos recibido respuesta. Durante su intervención en un panel del PaleyFest, el cocreador de la serie, Peter Gould, ha resuelto la incógnita. "No quiero fastidiarle nada al público, pero diré que la primera pregunta que nos hicimos cuando arrancamos la serie fue, '¿Vamos a ver a Walt y Jesse en la serie?' En vez de escabullirme, voy a decir que sí", aseveraba el guionista, como recoge Variety.

Los cameos de Bryan Cranston y Aaron Paul se venían rumoreando desde hace mucho tiempo, ya que por cuestiones cronológicas era coherente que Walter White y Jesse Pinkman se dejaran ver en la recta final de la ficción. No obstante, no está claro cuál será el nivel de incidencia de estos emergentes narcotraficantes. "Cómo o las circunstancias [en las que aparecerán], tendréis que descubrirlo por vosotros mismos, pero tengo que decir que esa es una de las muchas cosas que tendréis que descubrir esta temporada", añadía Gould.

Vuelven a reencontrarse

Hay que recordar que esta no será la primera vez que White y Pinkman vuelvan a coincidir en pantalla tras el trágico desenlace de 'Breaking Bad'. Hace tres años, la película 'El Camino' contaba con un flashback en el que se rememoraba el vínculo entre ambos personajes, y ahora, casi quince años después del lanzamiento de la ficción original de AMC, tenemos una nueva cita con esta emblemática pareja televisiva. Al no estar confirmado en qué momento aparecerán, abrazaremos con aún más ganas la última temporada de 'Better Call Saul', que en España se podrá ver a través de Movistar+ a partir del 19 de abril. Una vez emitidos siete episodios habrá un parón, y a partir de julio se verán los seis capítulos restantes de esta sexta y definitiva entrega.