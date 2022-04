Netflix rompe la exclusividad de Movistar+ con 'Better Call Saul' en su última temporada

Pese a su alianza estratégica, Movistar+ y Netflix se disputarán la atención de los fans de 'Better Call Saul'. La aclamada ramificación de 'Breaking Bad' regresará el 18 de abril a AMC tras un largo parón, agravado por la pandemia y los problemas de salud de Bob Odenkirk. La dilatada espera se compensará con un estreno doble, que en España podrá seguirse, como venía siendo habitual, a través de Movistar+, pero que, en un giro inesperado, también estará disponible en Netflix desde el primer día.

Bob Odenkirk en 'Better Call Saul'

La plataforma de Telefónica ha ostentado la exclusiva, o al menos la primicia, de los derechos de distribución de 'Better Call Saul' desde su lanzamiento en 2015, brindando los nuevos episodios al ritmo de Estados Unidos. Quienes sí tenían que esperar más eran los usuarios de Netflix, la segunda ventana de estreno de la serie. Tras un determinado lapso de tiempo, cuando concluía la exclusiva de Telefónica, se producía el salto al servicio californiano. Por ejemplo, la quinta temporada aterrizó en Movistar+ el 24 de febrero de 2020 y no llegó a Netflix hasta el 7 de agosto de 2021.

Sin embargo, de cara a la recta final las tornas han cambiado. En sus comunicados de prensa, Movistar+ ha dejado de aludir a la exclusividad, como sí había hecho en ocasiones anteriores, y esto se ha terminado traduciendo en una competencia directa con Netflix, que ha confirmado que el 19 de abril lanzará los nuevos episodios de 'Better Call Saul'. De esta manera, la plataforma recorta distancias y coge el mismo ritmo que ya tiene en otros territorios, como Reino Unido o Latinoamérica, donde ha sido la ventana principal de distribución de la serie en todo momento.

Disfrutando esto con un cubo de Los Pollos Hermanos. La sexta temporada de #BetterCallSaul llega el 19 de abril. pic.twitter.com/f2aZl1Esft — Netflix España (@NetflixES) April 7, 2022

La nueva entrega conectará definitivamente el relato de la transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman con su etapa en 'Breaking Bad', resolviendo el destino de personajes como Nacho, Kim o Lalo, que no tuvieron presencia en la serie original. No obstante, esos cabos sueltos no se atarán de golpe, ya que la sexta temporada ha sido dividida en dos bloques: el 19 de abril arranca el primero, que constará de siete episodios, y en julio se iniciará la emisión de los seis capítulos restantes.

Un interés que viene de largo

El vínculo de Netflix con la franquicia creada por Vince Gilligan se remonta a hace casi una década, cuando incluyó en su catálogo las primeras temporadas de 'Breaking Bad' y provocó un estallido de popularidad que la acabaría impulsando como un fenómeno más amplio. De hecho, Netflix estuvo muy interesada en desarrollar 'Better Call Saul' como una producción original, pero AMC no cedió. Años después, la plataforma sí estuvo implicada en 'El Camino', la película encabezada por Aaron Paul, y ahora ha subido la apuesta para que sus usuarios españoles se puedan despedir de 'Better Call Saul' como es debido.