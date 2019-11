Cómo prepararte para hacerte con las mejores ofertas del Black Friday 2019: Fechas, ventajas y consejos

Finales de noviembre significa una cosa para nuestro imaginario colectivo: descuentos. Las tiendas se preparan para hacer frente al Black Friday, una de las citas por relevancia de los compradores, quienes buscan las mejores gangas de cara a las fechas navideñas que asoman a la vuelta de la esquina. Por ello, Capitán Ofertas lo tiene todo preparado para que no te pierdas la oportunidad de hacerte con los artículos de merchandising, tecnología y DVD y Blu-Ray relacionados con la televisión.

Las fechas del Black Friday y las ventajas de Amazon

Hace unos años, el día por excelencia de descuentos era el propio viernes del Black Friday. Sin embargo, las ventas se han extendido a ya no solo el Cyber Monday,. De este modo, el calendario que necesitas saber con las fechas clave queda del siguiente modo:

- 22 a 28 de noviembre: Semana del Black Friday

- 29 de noviembre: Black Friday

- 30 de noviembre a 1 de diciembre: Fin de semana del Cyber Monday

- 2 de diciembre: Cyber Monday

Black Friday 2019

De cara a esta campaña de Black Friday, Amazon ha establecido novedades que como consumidor debes tener muy en cuenta, ya que facilitarán tus compras y, especialmente, esa incertidumbre sobre si hacerte o no con ese artículo del que llevas tanto tiempo detrás. Amazon ha ampliado el periodo de devoluciones de sus compras, por lo que todos aquellos artículos enviados entre el 1 de noviembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, ambos incluidos, podrán ser devueltos hasta el 28 de febrero de 2020. Esto te hará, sin duda, la vida mucho más fácil de cara a las compras navideñas, los regalos o incluso aquellos detalles del amigo invisible.

Pero no acaban aquí, y es que los clientes de Amazon cuentan con la posibilidad de financiar sus compras de hasta 3000 euros. Al completar el pedido, te aparecerán dos opciones de financiación: Paga en 4 o Credit Line. Si seleccionas la primera, puedes añadir a tu cesta productos con un importe entre 75 y 1000 euros. De este modo, Amazon fracciona el pago en cuatro cuotas durante un periodo de 90 días, abonando una comisión de apertura de entre el 0% y el 2,5% del importe del pedido. Si en cambio seleccionas la opción Credit Line, los clientes pueden escoger una línea de crédito de hasta 3000 euros a devolver en un plazo de hasta 24 meses, con intereses competitivos.

Además, no puedes olvidar las ventajas de envío gratis que ofrece Amazon. Si eres cliente Prime, todos los productos con esta etiqueta tienen un envío gratuito; sin embargo, hay otras ventajas de no serlo. Para pedidos de al menos 29 euros o de 19 euros en libros, Amazon enviará gratis tu compra adonde tú quieras. Esta es una de las facilidades que te ofrece la compañía para hacerte con todas estas ofertas, ya sean destacadas, las ofertas del día o las ofertas flash.

Consejos para aprovechar el Black Friday

El periodo del Black Friday resulta muy jugoso para los consumidores, ya que es el momento ideal para hacerse con productos al mejor precio. Las ofertas serán similares al año anterior, con descuentos en torno al 20% y el 40% en los productos, pero en toda campaña de rebajas hay que tener cuidado y no dejarse llevar por la emoción. En muchas ocasiones, ese descuento puede ser un fraude.

Black Friday 2019

1 Realiza una lista de artículos que quieres

Uno de los grandes problemas en el que podemos caer al ver los descuentos es en comprar artículos de manera compulsiva que ni necesitamos ni queremos realmente. Por eso, tiempo antes de que empiecen las ofertas, es buena idea realizar una lista con aquellos productos que estamos buscando para así limitarnos a comprar lo que de verdad queremos.

2 Comprueba los precios originales

Puede parecer poco ético, pero muchas empresas muestran descuentos falsos en la semana del Black Friday con la intención de llamar la atención de más clientes. Por ello, es importante que revises el precio al que se venden los productos fuera del periodo de rebajas. De ese modo, a la hora de ir a comprar, descubrirás si se trata de un verdadero chollo o es un fraude.

3 Establece un presupuesto

Una vez sepas qué productos quieres y tengas en mente cuánto puede costar cada uno y los descuentos que podrían tener, establece un presupuesto con lo que te puedes gastar de cara a la campaña de Black Friday. Limitar el dinero disponible para compras te ayudará a enfocarte en los productos que de verdad quieres y no quedarte sin ahorros para la Navidad.

4 No te fíes de las cookies

¿A que cada vez que miras un producto luego te aparecen sugerencias en banners de páginas webs o redes sociales? La culpa de ello las tienen las cookies, por lo que no puedes fiarte de ellas de cara a las rebajas del Black Friday. Por ello, una de las mejores herramientas de compra es la ventana de incógnita, donde estas no tienen efecto para registrar los artículos que has mirado con antelación. Siguiendo este consejo, evitarás que las webs recuerden tu interés en el producto y no te realicen una rebaja menor de la que debieran.

5 Comprueba las condiciones de compra y devolución

Como en cada plataforma, empresa o entidad en la que compres, siempre debes tener en cuenta cuáles son las condiciones de compra y devolución. Revisa con calma que no te apliquen tasas extra o que los procesos de devolución sean satisfactorios para tus intereses, pues de no serlo podrías quedarte con un producto que finalmente no necesitaras.