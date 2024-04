Por Beatriz Prieto |

El jueves 25 de abril, 'Supervivientes 2024' alcanzó su octava gala semanal con Jorge Javier Vázquez con Claudia Martínez, Gorka Ibarguren y Pedro García Aguado como últimos nominados de la semana, tras la salvación de Ángel Cristo Jr. Un enfrentamiento a tres bandas en manos de la audiencia, que se decantó por dejar fuera del reality a Claudia, al ser la concursante que menos apoyo había recibido.

Claudia, Pedro y Gorka en la gala 8 de 'Supervivientes 2024'

que mostró el programa poco después de arrancar la gala, en la que Gorka fue el primer salvado de la noche. Pedro y Claudia quedaban así en la cuerda floja antes de que Vázquez confirmara la salvación del madrileño, lo que suponía. Claudia, sin embargo, se mostró más que conforme con la decisión de la audiencia antes de abrazarse con sus compañeros a modo de despedida.

"Gracias de corazón, porque has sido una auténtica superviviente, has peleado como nadie en las pruebas, has aguantado semana tras semana sin comer. Has vivido momentos muy complicados hasta que has tenido que evacuar y has sabido remontar", le dedicó Laura Madrueño. La presentadora alabó que hubiera sido "tan generosa con tus compañeros" y destacó el hecho de que hubiera pedido "que la gente te expulse esta semana, porque no le parecía justo que ellos estuvieran en playa mientras ella estaba fuera". Unas palabras que la madrileña agradeció alabando la cercanía de la presentadora, tras lo cual también recibió unas cariñosas palabras de Vázquez.

Vuelta a España para su tratamiento

"Me ha encantado conocerte, me ha gustado muchísimo tenerte en 'Supervivientes 2024'. Hemos visto a una concursante estupenda y qué bien que la televisión te dé la oportunidad de conocer a gente como tú como concursante", dedicó el catalán a su paisana, quien confesó no estar "muy contenta con algunas cosas" de su concurso. Asimismo, Madrueño preguntó a Claudia si deseaba compartir su parte médico o decidía conocerlo en privado, ante lo que la expulsada no tuvo problema en que Vázquez se lo desvelara a ella al mismo tiempo que al público y sus compañeros.

"Claudia ha mejorado del problema gástrico que obligó a su evacuación de la playa, aunque el resultado de la prueba serológica es positivo, lo que obliga a que complete su estudio e inicie el tratamiento específico de su cuadro en España", leyó el presentador. Vázquez confirmaba así que, aunque Claudia se hubiera salvado, igualmente habría tenido que abandonar el reality, puesto que se habían detectado anticuerpo u otras sustancias en su sangre durante la prueba de laboratorio, lo que alegró aún más a la ya exconcursante al no propiciar la expulsión de otro compañero.