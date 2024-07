Por Alejandro Burrueco Marín |

La actriz Blanca Portillo ha sido entrevistada por James Rhodes sobre diversos temas en su programa de la Cadena Ser, 'En clave de Rhodes'. En el mundo audiovisual lo principal es la imagen, por lo que ambos han estado conversando sobre los canones y estereotipos que existen en la sociedad. La actriz de 'Siete vidas' o 'Días mejores' ha dado al pianista inglés su punto de vista sobre la belleza en el gremio.

Blanca Portillo en 'En clave de Rhodes'

. Pero también ha sido mi aliado, porque me ha permitido hacer personajes que a lo mejor de otra manera no hubiera podido hacer", ha explicado Portillo, aunque sabe que no es solo cosa de actrices: "Yo no sé si hace cien años era igual, pero ahora mismo cojo el móvil,".

La actriz madrileña se confiesa libre de operaciones estéticas, pero afirma cuidarse la piel y frecuentar el dermatólogo. La otra cara que señala Portillo sobre esta obsesión por el físico es el machismo: "Los hombres que no son especialmente guapos se dice que son superatractivos. Pero las mujeres somos 'feuchitas'". De hecho, Portillo lo ha vivido en sus propias carnes: "Escuché como alguien decía de mí: 'no tiene tetas; que sonría, que es lo único bueno que tiene'".

El esfuerzo de Blanca Portillo

Blanca Portillo también ha explicado el esfuerzo que supone para ella su labor como actriz pese a sus años de experiencia: "¿Pero vosotros sabéis el trabajo y el esfuerzo y las noches sin dormir que hay detrás de esto para que parezca que no me cuesta? No tienes ni idea. Y también necesitas que te digan 'lo has hecho bien'". La actriz también ha hablado sobre mantener la ilusión en una trayectoria tan larga: "No quiero pensar que he llegado a ningún sitio, porque, si no, me apago. A veces pienso que ya está todo hecho y me asusta un poco".