Blanca Portillo es una de las actrices más reconocidas del panorama audiovisual español. En esta ocasión, la madrileña visitó el plató de 'La resistencia', donde protagonizó una divertida entrevista junto a David Broncano. "¡Estoy harta de verlo en casa y ahora estoy aquí! Es que es muy fuerte", decía Portillo al ser recibida.

Blanca Portillo, en 'La resistencia'

A lo largo de la historia del programa, 'El hormiguero' se ha convertido en uno de los objetos de broma por excelencia. De hecho, fue la invitada quien tuvo a bien mencionar a colación el formato de 7 y acción. "Es que soy súper vergonzosa. ¿Tú sabes que yo nunca he ido a 'El hormiguero'?", comenzó a explicar, aunque bromeó con que, a lo mejor, se estaba "metiendo en un jardín".

"Cuando Pablo Motos me había invitado alguna vez, me ha dado vergüenza, y yo creo que ahora se ha cabreado conmigo", le reconocía a Broncano. La actriz tiene su propia hipótesis sobre la situación: "Yo creo que ya nunca más me ha querido llevar. [...] Debe pensar: 'Ah, esta no quiere venir', y, en realidad, es porque me da una vergüenza que me muero", aseguró en el espacio producido por El Terrat.

Blanca Portillo se declara a Jorge Ponce

Después de deleitar a Broncano y su equipo con pimientos y unas tortillas, Blanca Portillo decidió declararse a Jorge Ponce. "Es que a mí me gustas muchísimo. Yo sé que tú eres un hombre casado, que tienes hijos; yo soy una mujer mayor", comenzó su confesión. La actriz le reconoció que si ella "tuviera menos edad" y si él "no hubiera sido un hombre casado", le habría "declarado intenciones". Y, tras regalarle la "llave" de su corazón, el público coreaba: "¡Que se besen!". Aunque Ponce se mostró reacio al principio por las medidas sanitarias, finalmente le agradeció sus palabras con un beso.