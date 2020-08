Blanca Romero desata la polémica con este comentario sobre su cuerpo y desvela que sufrió bulimia

Lo que publicamos en las redes sociales puede desatar una fuerte polémica entre nuestros seguidores y si además eres un personaje público, tus palabras tienen más eco y por tanto la controversia es mayor. Eso es lo que le ha pasado a Blanca Romero, que ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram junto a un comentario que no ha gustado nada a sus seguidores. Por ello, la actriz se ha visto obligada a borrar dicho texto.

Posando con ropa interior frente al espejo, Romero publicaba: "Puede que esta sea la última foto que suba en bikini del verano porque, como podéis ver, engordé unos kilos. Cierto es que me sientan bien ya que estaba excesivamente delgada pero como aún quedan 15 días de vacaciones y no pienso parar de comer y disfrutar y ya no estaré apta para enseñar mis carnes".

Dicho esto, los usuarios se han lanzado a mostrar su desacuerdo con estas palabras. "No lo entiendo. Vamos, yo que peso 90 kilos no debería ni salir a la calle, ¿no?", se cuestiona una usuaria, mientras otro le advierte: "Madre mía, ¡menudo ejemplo para las jóvenes! Que tú digas que no estás apta para subir más fotos en bikini pesando 50 kg, me parece un poco de mal gusto".

"Engordé 32 kilos con el embarazo"

Hubo una usuaria que preguntó: "¿Y donde están esos kilos de más? Díselo a una chica bulímica o anoréxica, cariño. Creo que tu comentario ha sido desafortunado". Tras recibir mensajes como este, Romero acabó confesando algo de su pasado: "Yo fui bulímica de adolescente y lo curé en el embarazo de mi hija, que engordé 32 kilos".