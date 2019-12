"¿Estás enamorado de él?": Blas Cantó denuncia una lamentable muestra de homofobia entre padre e hijo

Con la vista puesta en el Festival de Eurovisión 2020, para que el todavía no se ha anunciado canción, Blas Cantó vive ahora mismo entre aeropuertos, inmerso en la gira de su álbum "Complicados". En uno de sus últimos viajes, mientras esperaba a que saliese su vuelo, el cantante ha sido testigo de una triste historia familiar teñida de homofobia.

Blas Cantó

"Hoy en el aeropuerto he presenciado algo muy feo", ha explicado el artista murciano, para a continuación desahogarse a través de un hilo de Twitter. Según Cantó, una pareja comenzó a discutir delante de sus hijos. Cuando la madre se retiró, el niño, de unos once años, le hizo una pregunta a su padre: "Papá, cuando lleguemos, ¿podemos llamar a Ángel?", en referencia, probablemente, a un amigo suyo. En un tono "bastante desagradable", el padre contestó: "Joder, ya estamos. ¿Es que estás enamorado de él? ¡Siempre estás igual!".

- Papá, cuando lleguemos, ¿podemos llamar a Ángel?



Supongo que sería un amigo suyo, de su misma edad, tal vez unos once o doce años.



A lo que el padre contesta en un tono bastante desagradable:



- Joder, ya estamos. ¿Es que estás enamorado de él? ¡Siempre estás igual! — Blas Cantó (@BlasCanto) December 21, 2019

El cantante no pasó por alto por el comentario y vio la evidente "cara de terror" del niño. "Se ha quedado paralizado, y tímido, ha alcanzado a decirle: 'Déjame en paz'. Luego se ha ido al lado de su madre y se han sentado los dos en el suelo", ha relatado Cantó, a quien la cara del muchacho se le ha quedado "grabada a fuego".

Amor y libertad

"Yo no sabía qué hacer, y realmente me siento culpable por no haber hecho nada. Pero a mi también me ha invadido el miedo. Al llegar al avión, le he regalado mi gorra. Y cuando se ha ido me he puesto a llorar de la impotencia", ha explicado el cantante antes de lanzar un alegato en favor de la libertad: "Eduquemos a nuestros hijos desde el amor y la libertad. Esas cosas se quedan en nuestro corazón para siempre, y nos hacen prisioneros del miedo", ha concluido.