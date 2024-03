Ordenan el bloqueo de Telegram por una denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+

Por Mario de Hipólito de Sande |

Los grupos de comunicación Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+ han denunciado a Telegram por alojar en su aplicación contenido audiovisual no autorizado. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha ordenado suspender dicha aplicación como medida cautelar. Se ha decidido paralizar su actividad mientras se lleva a cabo la investigación. Además, que la app de mensajería no haya querido colaborar con el juez ha sido uno de los desencadenantes de su cierre.

LaLiga en Movistar Plus+

Hasta el momento Telegram sigue funcionando, pero se espera que en cuestión de los próximos días se haga efectivo el bloqueo. Con una base de usuarios de 900 millones, la propia plataformay se trata de la segunda app más utilizada para el intercambio instantáneo de mensajes, solo detrás de WhatsApp.

EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, se suma a las empresas Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+ en la denuncia a la aplicación. Esta entidad representa y defiende los intereses de los productores audiovisuales en países como España, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador. Su conciencia y compromiso con la lucha contra la piratería ha dado sus frutos en ocasiones pasadas, de hecho, ha conseguido varias sentencias condenatorias.

Sin ir más lejos, en 2022, la Audiencia Provincial de Zamora determinó la responsabilidad de tres personas en un caso relacionado con delitos contra la propiedad intelectual, junto con facilitación de acceso ilegal a servicios y prestaciones audiovisuales, además de usurpación de identidad, gracias a la EGEDA. Los acusados estuvieron de acuerdo con estas acusaciones.

¿Cuánto va a durar este bloqueo?

El bloqueo perdurará hasta que finalice la investigación, por lo que no existe una franja temporal establecida, pero desde Telecinco se ha dado a conocer que Pedraz "necesita más tiempo" para la investigación. A pesar de esto, los usuarios más fieles de la aplicación se han mostrado muy molestos con esta decisión y aseguran que seguirán usando Telegram a través de plataformas alternativas disponibles en Google Play Store. Otros han reconocido estar dispuestos a utilizar los proxy de Telegram, que sirven como punto intermedio entre el servidor y el usuario, evitando así cualquier obstáculo como censuras o bloqueos.