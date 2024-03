Por Daniel Parra |

La tercera gala de 'Supervivientes', emitida en la noche del jueves 21 de marzo, contó con un curioso momento que no ha pasado desapercibido para los espectadores. Durante una conexión con Honduras, después de la disputa del juego por la localización, Jorge Javier Vázquez nombró en directo a 'Sálvame', programa del que fue presentador durante los 14 años que duró en la parrilla de Telecinco. El conductor del reality se saltó la evidente censura impuesta por Mediaset por la que sus trabajadores evitan pronunciar el nombre del mítico magazine, y por la que la cadena ha vetado a algunos de sus colaboradores.

Carmen Borrego y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'

. Vázquez se dirigió a los supervivientes que habían perdido el juego, entre ellos, a Carmen Borrego y a Arantxa del Sol . El comentario del presentador

El nombramiento de 'Sálvame' por parte de Vázquez llegó tan solo unos días después de otros episodios protagonizados por trabajadores de Mediaset que evitaron pronunciar el título del programa. Fue el caso de Anabel Pantoja, que el pasado domingo 10 de marzo en 'Supervivientes: Conexión Honduras', se refirió al magazine como "el programa donde trabajábamos" al intentar explicar el origen del mote "potota" de Carmen Borrego. Otro ejemplo fue el ocurrido el mismo jueves 21, durante 'Todo es mentira', cuando Susana Díaz dijo: "Pareceremos los del programa ese que no se puede nombrar". "¿Cuál, 'Sálvame'?", respondió Antonio Castelo.

Anabel Pantoja no se pronuncia sobre la censura

En los últimos días, algunas excolaboradoras de 'Sálvame' se ha pronunciado sobre el veto y la censura al programa en los canales de Mediaset. El pasado jueves 14 de marzo, en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2024, Belén Esteban expresó su descontento después de que no se la nombrara al mencionar el meme 'Makoke": "Señores, que no estamos muertos, estamos de parranda".

Por su parte, Anabel Pantoja concedió una entrevista a El Televisero, donde dio su visión sobre el tema: "La gente no sabe lo que puede haber detrás, pero para nada. Estoy super orgullosa, sé que para mí 'Sálvame' ha sido como mi universidad para estar en la tele. Lo que pasa es que yo creo que en Twitter la gente da mucho la vuelta a la cabeza". Preguntada sobre si se puede decir la palabra 'Sálvame', Pantoja respondió: "No voy a decir nada, no me consta".