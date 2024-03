Movistar Plus+ cancela 'Showriano', el programa de Eva Soriano, tras dos temporadas

Por Redacción |

Eva Soriano baja el telón de 'Showriano'. Después de dos temporadas, Movistar Plus+ ha decidido no renovar este formato de El Terrat (The Mediapro Studio), según informa YoTele y confirma FormulaTV. Aunque se barajó la posibilidad de ampliar la temporada con seis entregas más, finalmente se descartó esta opción y concluirá con su octavo programa, que previsiblemente se emitirá el próximo lunes 25 de marzo de 2024.

Lola Índigo y Eva Soriano en 'Showriano'

Pero este no es el único espacio que dice adiós. Sique ha saltado al prime time de Cuatro, ahora hay dos formatos que podrían aterrizar en La 1. A falta de que el Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española lo apruebe, Arturo Valls David Broncano están a un paso de poder dar el salto a la pública con 'That's my Jam España' y ' La resistencia ', respectivamente.

Esta falta de continuidad de estos formatos de Movistar Plus+ se debería a que la compañía se encuentra reenfocando su estrategia con los contenidos de entretenimiento, según informa el citado medio. Su objetivo sería dar con formatos vanguardistas y con mirada propia que se conviertan en la seña identidad de su catálogo y que no puedan encontrarse en la competencia, ni en lineal ni en streaming.

Así es 'Showriano'

'Showriano' es un programa semanal hecho a medida para la carismática humorista y presentadora Eva Soriano. Un formato que mezcla la comedia, con su personalidad y su alta capacidad de improvisación, con la música como valor diferencial de otros programas similares. Se trata del primer Sing Show de España, con un espíritu al más puro estilo estadounidense. Durante sus dos temporadas, la cómica ha entrevistado a Paulina Rubio, Ana Guerra, Belén Esteban, Javier Cámara o Buika, entre otros. ¿Seguirá el camino de otros espacios y tendrá otra oportunidad en abierto?