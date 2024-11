Por Alejandro Burrueco Marín |

Bob Pop fue uno de los primeros en reaccionar públicamente a lo sucedido con Jorge Martín en 'La revuelta' por lo sucedido con 'El hormiguero'. El televisivo aprovechó esa misma noche su participación en '59 segundos', el programa que se emite los jueves tras el de David Broncano, para bromear con la situación: "Quiero primero de nada, agradecer muchísimo que Pablo Motos no nos haya llamado a ninguno de nosotros para impedir que viniéramos aquí". No obstante, el comunicador ha retomado el tema el lunes 25 de noviembre.

Bob Pop en 'Late Motiv'

Ha sido durante su intervención en el programa 'Hoy por hoy' de Àngels Barceló cuando Bob Pop se ha vuelto a pronunciar sobre el tema: ", que tiene que ser el espacio más libre y el que rompa las leyes de otras teles que solo hacen negocio". Pero el colaborador no se ha quedado ahí y ha destapado que vivió la misma situación: "".

"Había invitados que confirmaban y esa misma mañana nos decían que no podían llegar", le narraba a Barceló. Además, Bob Pop también se ha atrevido a contar el porqué ni ellos ni Broncano lo habían contado antes: "Desde Movistar no nos dejaban airear esto porque Atresmedia y Movistar se hacen ojitos. Por eso tampoco lo había contado Broncano en 'La resistencia'". "Lo que pasaba con los invitados en 'El hormiguero' era un runrún en la profesión, es decir, quien más y quien menos te contaba algo que es verdad que no se hacía público", aportaba la presentadora del espacio radiofónico.

El futuro de 'El hormiguero'

A continuación, Barceló ha pasado a comentar el poder de las productoras en toda esta dinámica: "El programa de Motos ha tenido una audiencia enorme durante muchísimo tiempo. Si tú te niegas a ir allí, la productora a lo mejor te puede decir algo". "Cuando firmas un contrato de promoción y haces un trabajo, nadie especifica los lugares a los que vas a ir. Tú no firmas nunca ir a 'El hormiguero', a no ser que sean casos muy puntuales", desarrollaba Bob Pop.

Después, Bob Pop ha planteado un debate para los propios invitados: "A partir de ahora, ¿cómo defiende un invitado de 'El hormiguero' estar participando en eso? ¿Sigue teniendo prestigio acudir a 'El hormiguero' para vender tu moto? Nunca mejor dicho". "A lo mejor te resta", respondía Barceló. "Claro, igual ahora es como: 'Mira, está tan desesperado con vender lo suyo que va hasta a 'El hormiguero'", zanjaba el tema el colaborador.