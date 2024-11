Jordi González analiza en 'D corazón' la polémica entre 'La revuelta' y 'El hormiguero'

Por Alejandro Burrueco Marín |

La revelación de David Broncano en 'La revuelta' sobre las prácticas de 'El hormiguero' con los invitados y la competencia ha desatado una multitud de reacciones. Desde RTVE, Adela González en 'Mañaneros' o Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1' ya dieron su visión, pero ahora le ha tocado a Jordi González mostrar en 'D Corazón' su rechazo a lo sucedido con la entrevista de Jorge Martín.

Jordi González y Marina Bernal en 'D Corazón'

", analizaba González al hablar de la escasa distancia de audiencias que obtuvo el programa de Broncano emitiendo un fragmento de un documental de animales ante la entrevista a Hugh Grant de 'El hormiguero'. Para Jorge Borrajo, Jorge Martín tenía parte de la culpa: "(...) El que se negó a que se emitiera esa entrevista fue Jorge Martín".

"Me parece muy fresco y muy guay que se haya roto este techo de cristal de estas cosas que no se hablan en televisión normalmente", aportaba Tania Llasera sobre la trasparencia de Broncano. "Yo no me siento capacitado para criticar a Motos porque al trabajar en un programa hemos intentado conseguir la exclusiva. El problema es la manera en la que a veces se hace un juego sucio", añadía Javier de Hoyos, mientras que Marina Bernal pedía "desdramatizar" lo sucedido.

Jordi recuerda las palabras de Broncano

Sin embargo, González enseguida cortó a Bernal cuando intentaba quitarle hierro al asunto: "Lo resumió David Broncano en una frase: 'Esto que ha pasado se ha cargado el programa y el trabajo de mucha gente'. Este es el tema". Bernal mantuvo su postura afirmando que gracias al "talento" del equipo de Broncano "no se lo cargó porque reaccionaron de otra manera". "Marina, hubo personas preparando una entrevista y documentándola", concluyó el presentador sin que le convenciese su colaboradora.

